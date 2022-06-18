2退役美軍烏克蘭作戰遭俘 俄電視台公布畫面

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）2名美國退役軍人前往烏克蘭作戰，上週卻失去音訊。俄羅斯國家電視台昨天公布影片並稱俄軍逮捕了這2名美國人，證實他們已淪為俘虜，他們的命運令人憂心。

美國國務院一名發言人今天證實，美國當局已看過「據報在烏克蘭被俄軍俘虜」的2名美國公民照片和影片。「我們正在密切關注情勢的發展，並向家屬表達關懷之意。」

同樣來自阿拉巴馬州的德瑞克（Alex Drueke）和黃安迪（Andy Huynh，音譯），據信為俄軍2月24日開戰以來第一批遭俄軍俘虜的美國人。

德瑞克在一間看似辦公室的場所對著鏡頭說話，並傳遞訊息給母親，最後快速眨眼。

他說：「媽，只想讓妳知道我還活著，我希望能儘快回家。所以，請替我照顧狄塞爾（Diesel），愛妳。」狄塞爾是他飼養的一隻獒犬。

德瑞克的阿姨蕭奧（Dianna Shaw）表示，這支影片包含德瑞克一次前往伊拉克出任務期間與母親建立的一個關鍵字和一個手勢，因此德瑞克的母親知道那的確是他，且人還安好。

德瑞克曾效力美國陸軍，黃安迪曾在美軍陸戰隊服役，他們和烏克蘭部隊並肩作戰，6月9日在烏國東北部哈爾科夫（Kharkiv）地區遭到猛烈攻擊後，2人下落不明。

今日俄羅斯電視台（RT）引述德瑞克說法報導指出，他們與部隊失散了，等到時機安全便動身穿越樹林，最後在一座村莊被俄軍巡邏人員逮到並投降。

以英文播出的今日俄羅斯電視台表示，這兩人目前關押在烏東親俄分離主義分子部隊掌控的頓巴斯（Donbas）地區。

另外3名替烏克蘭作戰的外籍人士，2名英國人和1名摩洛哥人，遭頓巴斯頓內茨克（Donetsk）分離主義分子管理的法庭判處死刑。

美國主張，任何被擄的人都應該被視為戰俘，並應確保享有人道對待和公平審判的保護。但俄軍表示，替烏克蘭作戰的外籍人士是傭兵，他們不受「日內瓦公約」戰鬥人員的保護。

全俄國家電視廣播公司（VGTRK）一名記者記錄兩人用俄語說「我反對戰爭」的短片。

美國國務院本週稍早再度告誡美國人民不要前往烏克蘭參戰，美國總統拜登昨天也重申這點。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110618