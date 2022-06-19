穿越西岸安全圍籬 巴勒斯坦人遭以軍擊斃

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（中央社巴勒斯坦自治區雷馬拉19日綜合外電報導）巴勒斯坦消息人士表示，一名巴勒斯坦工人在穿越約旦河西岸占領區安全圍籬時遭以色列軍方擊斃。

法新社報導，巴勒斯坦衛生當局指出，這名遇害男子是53歲的格南（Nabil Ghanem），來自西岸城市那不魯斯（Nablus）。

巴勒斯坦官方新聞機構瓦法社（Wafa）報導，格南是數以萬計經常在以色列尋找工作的西岸巴勒斯坦人之一。

以色列軍方發言人表示，軍方擊斃一名破壞安全圍籬的嫌犯。

以色列農場和建築工地的薪資遠高於大多數西岸巴勒斯坦雇主能夠提供的薪水。西岸自1967年以來被以色列占領。

不少巴勒斯坦人嚮往在以色列工作。有些人取得了以色列的工作許可，有些人則在未取得許可的情況下試圖越境。

然而，格南遇害的時間點就在以巴暴力升高之際。

自3月末以來，巴勒斯坦人和阿拉伯裔以色列人發動的攻擊行動中，有19人遇害，他們大多是以色列平民，包括在以色列和一處猶太屯墾區遇害的18人。

以色列安全部隊則在以色列境內和西岸展開突襲行動回應，尤其是在哲寧（Jenin）及其周遭地區。3名阿拉伯裔以色列人攻擊者和1名以色列警察特勤人員喪命。

西岸則有約45名巴勒斯坦人喪命，其中除了疑似武裝分子，也有非戰鬥人員，包括採訪哲寧一起突襲事件的半島電視台（Al Jazeera）記者。

自從3名隸屬於武裝組織的巴勒斯坦人17日在哲寧突襲行動中遭以色列軍人擊斃後，以巴緊張再度升高。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110619