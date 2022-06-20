睽違3年 紐約重現台灣市集人潮絡繹不絕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

COVID-19疫情趨緩，停辦兩年的台灣文化活動轉型成街坊節TaiwanFest，19日在紐約布魯克林舉辦，民眾與三太子合影。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年6月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約19日專電）COVID-19疫情趨緩，紐約眾多活動恢復舉辦，台灣市集睽違3年重返街頭，呈現美食、歌舞及多樣文創商品，以「白天的夜市」讓紐約客記得台灣的美好。

往年5月下旬，紐約的台裔美國人社群都會在曼哈頓聯合廣場（Union Square）舉辦台灣巡禮文化藝術節（Passport to Taiwan Festival），慶祝美國國會1999年指定的「台美人傳統週」。過去兩年，這項大型活動受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而停擺。

COVID-19大流行邁入第3年，為不讓紐約客忘記台灣，「台灣巡禮」班底以有限經費讓活動轉型為TaiwanFest，以街坊節型態前進紐約布魯克林區公園坡（Park Slope），與相鄰街區的日本祭一同舉行。

今天紐約豔陽高照，民眾紛紛把握好天氣走向戶外，TaiwanFest所在街區人聲鼎沸，鍋貼、車輪餅、鴨肉羹及珍珠奶茶等小吃攤位大排長龍，台灣美食魅力展露無遺。

20年前參與創辦活動的許伯丞向中央社表示，紐約感覺「回來了」，大家很想出門曬太陽，此時出現白天的夜市恰到好處。他希望將台灣帶給紐約不同街區居民，讓推廣台灣的工作事半功倍。

他坦言，紐約的台灣元素愈來愈少，希望透過這項活動鼓勵更多新一代出來賣自己的東西，讓他們能在紐約生存下去，「第一步是鼓勵他們有創業家精神，讓他們在這項活動實踐，這實踐可能會成功，可能會失敗，我們可以透過這個方式驗證，讓他們決定下一步怎麼做」。

除美食、文創商品外，TaiwanFest也把街頭當成舞台，呈現原住民舞蹈、音樂家林維洋二胡演奏，從小旅美的歌手蕭文豪則與7歲兒子一同演唱「潑水歌」、「童年」等台灣人耳熟能詳的歌曲。

蕭文豪美籍妻子JD被問到為何一家三口參加活動時用中文回答：「因為我愛台灣。」

她表示，懷念往年「台灣巡禮」吃美食、聽音樂、體驗台灣文化，歷經COVID-19疫情折騰，迫不及待找回這種感覺，「把大家都帶回來，這是紐約市的精神，重新集結所有文化，一同歡慶，展現多元風貌和我們對紐約的熱愛」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

活動現場還設有擂茶、粿模製作、書法體驗等文化攤位。海外青年文化大使協會（FASCA）新澤西普林斯頓分部發放台灣原住民頭飾、宣傳台灣華語文學習中心，並請出三太子與民眾搏感情。

紐約華僑文教服務中心主任陳永豐說，很高興見到TaiwanFest結合在地文化到布魯克林舉行，把台灣軟實力推薦到全世界，這是最好的國民外交，希望更多人共襄盛舉。（編輯：韋樞）1110620

COVID-19疫情趨緩，停辦兩年的台灣文化活動轉型成街坊節TaiwanFest，19日在紐約布魯克林舉辦，從小旅美的歌手蕭文豪（右）與兒子一同演唱。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年6月20日

COVID-19疫情趨緩，停辦兩年的台灣文化活動轉型成街坊節TaiwanFest，19日在紐約布魯克林舉辦，車輪餅攤位生意興隆。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年6月20日