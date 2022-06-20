日本石川縣地震震度5強 一週內可能持續地震

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（中央社記者楊明珠東京20日專電）日本石川縣能登地方珠洲市繼昨天觀測到最大震度6弱的地震後，今天上午觀測到震度5強的地震。日本氣象廳表示，能登地方已一年以上持續有地震活動，目前仍持續。

日本放送協會（NHK）報導，石川縣上午10時30分（台灣時間9時30分）左右觀測到規模5.0地震，震央位於石川縣能登地方，深度14公里，最大震度5強出現在石川縣珠洲市。這起地震沒有引起海嘯的危險。

石川縣能登町觀測到震度4、石川縣七尾市、輪島市、富山縣富山市、射水市舟橋村、新潟縣上越市觀測到震度3。北陸、關東甲信越、岐阜縣、福島縣各地觀測到震度2至1的搖晃。

石川縣能登地方昨天觀測到規模5.4地震，最大震度6弱出現在石川縣珠洲市。這起地震發生後，該地區地震活動持續活絡。截至今年上午11時左右，觀測到震度1以上有感地震的次數約有10次。

日本氣象廳表示，約一週左右可能有震度6弱程度的搖晃出現，呼籲該地區民眾提高警覺。

針對能登地方今天上午觀測到震度5弱的地震，東京大學地震研究所教授古村孝志表示，這地區從2018年以來地震活動活絡，現在似乎是地震活動活絡度增加的時期，有群發性地震活動的情況。

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古村研判，可能一週左右會有強烈的地震搖晃，呼籲民眾做好準備。昨天觀測到震度6弱的地區長期有地震活動，呼籲民眾做好準備。

他研判今天上午的地震可能是19日地震的餘震。他認為，能登半島去年夏天以來地震活動升高，今天的地震很可能是一連串地震活動之一。2018年左右以來，能登地方處於地震群發的狀態。地震活動有可能持續數月或數年。（編輯：郭中翰）1110620