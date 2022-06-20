俄國封鎖烏克蘭穀物出口 歐盟痛斥犯戰爭罪

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（中央社盧森堡20日綜合外電報導）歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天表示，如果俄國繼續阻擋各國急需的穀物從烏克蘭出口，將必須對此負責。

法新社報導，波瑞爾在歐盟外長會議上表示：「正當全世界苦於饑荒的同時，難以想像竟然有數以百萬噸計的穀物仍在烏克蘭境內，無法出口。這是真正的戰爭罪。」

西方要求莫斯科當局停止封鎖烏克蘭的黑海港口，讓大量積存的穀物能被運往全球市場，憂心部分脆弱地區恐發生饑荒。

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）今天表示，德國支持波蘭和羅馬尼亞修改鐵道，讓卡關烏克蘭的穀物能夠被送出來。

她抵達盧森堡參加歐盟外長會議時說：「鐵軌必須現代化，我們還需要搭配的運貨車廂，德國正與各方協同處理這件事情。」

「顯然易見，我們最終絕對無法把所有穀物都運出來，但即使只是經由多方管道出口一部分，就可以幫助我們面對這場全球性挑戰。」

儘管歐盟支持聯合國擔任仲裁，讓烏克蘭、俄羅斯和土耳其協調出一套方案，使穀物得以出口，至今沒有任何進展。

歐盟正努力反駁莫斯科的說法，也就是中東和非洲的糧食價格上漲和短缺，是由於歐盟制裁俄羅斯入侵烏克蘭導致。

波瑞爾說：「我要堅持一點，那就是歐洲制裁並沒有導致這項危機－我們的制裁並不針對食物，不針對肥料。問題在於俄國封鎖烏克蘭穀物出口。」

法國外長柯隆納（Catherine Colonna）則說，俄國必須停止在對抗西方時，利用全球饑荒為籌碼。「封鎖穀物出口會對全球穩定帶來危險。」（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1110620