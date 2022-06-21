克里米亞官員：烏克蘭攻擊外海鑽油平台 3傷7失蹤

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（中央社莫斯科20日綜合外電報導）莫斯科控制的克里米亞半島首長今天表示，烏克蘭向半島外海鑽油平台開火，造成3人受傷，7人失蹤。

克里米亞半島首長阿克瑟諾夫（Sergey Aksyonov）在通訊軟體Telegram說：「我們確認有3人受傷，7人失蹤。我們保證搜救工作會持續。」他指的是克里米亞石油和天然氣公司Chernomorneftegaz的平台。

這是俄羅斯於2月24日對烏克蘭發動軍事行動以來，首次傳出克里米亞外海的能源基礎設施遭到攻擊。

阿克瑟諾夫之前表示，有5人受傷。俄羅斯2014年併吞克里米亞後，扶植阿克瑟諾夫為克里米亞半島首長。

阿克瑟諾夫指出，3座平台遭鎖定，現場94人撤離疏散，但有15名士兵留守平台。他表示，海空搜救行動仍持續進行。

Chernomorneftegaz在黑海和亞速海經營多個石油和天然氣田，2014年起受到美國制裁。

阿克瑟諾夫說，其中一個平台遭到攻擊。來自克里米亞的俄羅斯參議員科維斯迪（Olga Kovitidi）則告訴俄羅斯新聞社（RIA）說，另外兩個平台上沒有傷亡。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1110621