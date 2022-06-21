拒在野聯盟提名 聖雄甘地之孫退出印度總統選舉

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（中央社新德里21日綜合外電報導）印度獨立運動領導人聖雄甘地（Mahatma Gandhi）之孫戈帕爾克里希納．甘地（Gopalkrishna Gandhi）已退出總統選舉，不願接受在野黨聯盟提名。

現年77歲的甘地是外交官出身的政治人物，他表示，已拒絕17個在野黨聯盟的提名邀請。印度總統大致上屬虛位。

甘地昨天發表聲明說：「我非常感謝他們，但經過深入考慮後，我了解到，在野黨候選人應該是位能夠促成全國共識以及在野團結以外全國氣氛的人物。」

印度國會和省議會議員預定在7月18日選舉新任總統。印度總統享有憲法保障的某些權力，但大致上依據政府的建議行事，因此比較屬於虛位元首。

儘管如此，經過現任總理莫迪（Narendra Modi）所屬印度人民黨（BJP）8年執政後，對陷入分裂的在野黨而言，能協商出一名候選人並成功送上總統大位仍是一個象徵性勝利。

印度人民黨可能在本週宣布總統候選人，而且可能再次提名現任總統柯文德（Ram Nath Kovind）競選連任。柯文德出身於賤民階級。

戈帕爾克里希納．甘地2004至2009年曾擔任西孟加拉省省長，2017年競選過副總統，敗在印度人民黨籍對手手下。

他被視為莫迪印度教民族主義政策的高聲批評者，曾指控莫迪政府打壓異議人士。（譯者：張佑之/核稿：劉淑琴）1110621