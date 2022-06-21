俄軍在烏東頓巴斯推進 烏克蘭：前線村莊失守

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（中央社基輔21日綜合外電報導）俄羅斯軍隊今天在烏東頓巴斯地區繼續推進，烏克蘭宣布雙子城市北頓內茨克及利西昌斯克附近前線村莊托什基夫卡已被占領。

法新社報導，北頓內茨克（Severodonetsk）地區領導人佛拉申科（Roman Vlasenko）告訴烏克蘭電視台：「根據我們的消息，托什基夫卡村（Toshkivka）今天起已被俄國人完全掌控。」佛拉申科還說，頓巴斯（Donbas）地區爭奪戰，「目前正全面展開」。

托什基夫卡村在戰爭前人口約5000人，位於北頓內茨克以南約25公里處，俄烏軍隊數週來持續在北頓內茨克交戰。

烏東盧甘斯克州（Lugansk）州長蓋戴（Sergiy Gaiday）在社群媒體發表聲明表示：「北頓內茨克工業區發生戰鬥，而利西昌斯克（Lysychansk）出現災難性破壞。」

蓋戴還表示，利西昌斯克前一天遭受俄羅斯猛烈攻擊。（譯者：陳正健/核稿：劉淑琴）1110621