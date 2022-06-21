馬克宏與在野黨展開會談 首場邀請結盟即碰壁

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（中央社巴黎21日綜合外電報導）法國總統馬克宏今、明兩天與在野各黨舉行會談，希望結束他未能在國會選舉中拿下多數席位引發的僵局。不過首場與共和黨領袖會面，對方即明確拒絕加入聯合執政。

馬克宏（Emmanuel Macron）今天首先在艾里賽宮（Elysee）與傳統右派共和黨（Les Republicains，LR）主席賈可布（Christian Jacob）會談。儘管共和黨最近民調下滑，馬克宏仍希望拉攏在國會擁有61席的該黨以取得多數席位。

然而賈可布似乎讓馬克宏吃了閉門羹，他在會談結束後接受法國公共電台（France Inter Radio）等媒體訪問時說，馬克宏是個傲慢的人，現在不得不改弦易轍，要求協助。

賈可布說：「我告訴總統，絕不可能參與會被視為背叛我們選民的事情。」他說：「我們將維持在野…不可能去思考某種協議。」

不過共和黨的經濟綱領與馬克宏的大致相容，因此賈可布處在一個造王者（kingmaker）的有利地位，他開啟了逐案交易的大門，表示是否朝他們的方向邁出一步並接納他們的建議，由馬克宏決定。

賈可布說，共和黨是「負責任的」政黨，不會「阻撓體制」。

馬克宏今、明兩天還將接待極右派領袖馬琳．雷朋（Marine Le Pen）和其他政黨領袖。馬克宏正面對前所未有的局面，可能在第2個任期開始後兩個月陷入危機，他為此尋求解決之道。

馬克宏原本希望在他的第2個任期進行雄心勃勃的減稅、福利改革和提高退休年齡計劃。這一切現在都成了問題。

馬克宏力圖在處理俄羅斯入侵烏克蘭一事上扮演主要角色，但政治癱瘓的陰影和雷朋領導下極右翼的突破表現，也引發了人們對馬克宏在歐洲領導地位的質疑。

部分分析人士指法國總理柏納（Elisabeth Borne）領軍的競選活動乏善可陳，導致執政聯盟在19日的國會選舉中失利。艾里賽宮稱，她已向馬克宏請辭，但馬克宏不接受。

一位不願透露姓名的總統府官員表示，馬克宏認為政府需要「堅守崗位和行動」，總統將與反對黨談判，尋求「建設性解決方案」打破政治僵局。

馬克宏稍後將會見總統大選對手、極右派政黨「國民聯盟」（RN）領袖瑪琳．雷朋。

這次國會選舉國民聯盟創下史上最好成績，從原先的8席一舉增加到89席，成為最強大的單一反對黨。

在野各黨領袖已表明，任何支持都是有代價的，今後國會每項政策提案的談判料將陷入混亂。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110621