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英國5月通膨年率9.1% 創40年來新高

2022/6/22 16:27
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（中央社倫敦22日綜合外電報導）食品價格飆漲將英國5月的消費者物價通膨年率推升至9.1%，創40年來新高，居七大工業國集團（Group of Seven）國家之首，突顯生活費用緊縮的嚴重性。

這項數字高於4月通膨年率9.0%，符合路透社對經濟學家的調查結果。英國國家統計局（ONS）歷史紀錄顯示，今年5月的通膨率是自1982年3月以來最高，而且可能會每況愈下。

英國國家統計局說：「相較於一年前的下滑，食品和非酒精飲料價格上漲，是導致整體通膨的最大因素。」

英國國家統計局還指出，5月消費者物價的月增幅為0.7%。

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英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）今天表示，政府正盡其所能應對物價飆漲，因為數據顯示英國5月消費者物價的年增幅達到9.1%。

蘇納克說：「我們正在使用我們能動用的所有工具，來降低通膨並對抗物價上漲。我們能透過獨立的貨幣政策、不增加通膨壓力的負責任財政政策，以及提高我們的長期生產力和成長，來建立起更強大的經濟。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1110622

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