阿富汗規模6.1強震傷亡慘重 至少950死610人受傷[影]
2022/6/22 18:10（6/22 18:38 更新）
影片來源：ABC News (Australia)
（中央社喀布爾22日綜合外電報導）阿富汗政府官員表示，東部靠近巴基斯坦邊界的山區今晨發生規模6.1強震，已經造成至少950人喪命、610人受傷。官員還警告，死亡人數可能會持續攀升。
美聯社報導，這起規模6.1強震毀損了阿富汗柯斯特省（Khost）與巴克迪卡省（Paktika）的建築物，但相關資訊依然很少。
來自巴克迪卡省的影片顯示，傷患被抬上直升機並運離當地，其他人則在地面上接受治療。
可以看到一位居民在他那已成斷壁殘垣的住家外，坐在一張塑膠椅子上吊著點滴，還有更多人躺在輪床上。
澳洲廣播公司（ABC）報導，來自巴克迪卡省、但人在首都喀布爾（Kabul）的裁縫師烏拉（Ruh Ullah）表示，這起強震帶給他創傷。
他說：「自從我聽到家鄉遭受重創後，我一直在哭，手機訊號不正常，沒有人告訴我，我的一大家子人是否還活著。」
由於民兵組織塔利班（Taliban）去年奪取阿富汗政權，以及美軍從美國史上最漫長的戰爭中混亂撤離後，許多國際援助機構離開阿富汗，因此當地的救援工作可能會變得更為困難。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1110622
阿富汗東南部城市柯斯特附近（星號處）22日發生規模6.1地震。（圖取自美國地質調查所網頁earthquake.usgs.gov）
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