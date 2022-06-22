阿富汗東部強震至少1000人喪命 聯合國出手援助

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（中央社喀布爾22日綜合外電報導）阿富汗官員今天表示，境內東部的偏遠邊境地區在一夜之間遭規模6.1強震侵襲，至少有1000人死亡、數百人受傷，隨著救難人員在倒塌民房中拼命挖掘，預計傷亡人數將持續增加。

美國地質調查所（USGS）指出，這起強震發生於巴基斯坦邊界附近，震央在距離阿富汗東南部城市柯斯特（Khost）約44公里處。

災情嚴重的巴克迪卡省（Paktika）資訊和文化部門負責人胡紮法（Mohammad Amin Huzaifa）表示：「民眾正一個接一個地挖著墳墓。」他還說，光是巴克迪卡省就有至少1000人喪命。

他告訴記者：「當地還在下雨，所有房屋都震毀。民眾仍被困在瓦礫堆之下。」

隨著難以到達的偏遠山區傳來傷亡消息，死亡人數一整天來不斷增加，阿富汗最高領袖艾昆薩達（Hibatullah Akhundzada）已經警告說，強震造成的死亡人數可能會進一步攀升。

稍早，巴克迪卡省一位部落首領指出，倖存者和救難人員正忙著幫助那些受影響的災民。

曼佐（Yaqub Manzor）透過電話告訴法新社：「當地市場已經關閉，所有人都已趕往受災地區。」

貼在社群媒體上的照片和影片顯示，這些偏遠鄉村地區有許多嚴重受損的泥屋。

部分畫面顯示，當地民眾將災民送上軍用直升機。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）已經在第一份回應公告中表示，人道合作夥伴正準備與阿富汗塔利班（Taliban）當局協調，以協助巴克迪卡省和柯斯特省（Khost）的受災戶。

聯合國人道事務協調廳指出，確定的直接需求包括緊急創傷照護、緊急避難和非糧食物品、糧食援助，還有水、公共衛生和個人衛生等支援。（譯者：陳彥鈞/核稿：楊昭彥）1110622