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阿富汗強震
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阿富汗強震逾1100人罹難 日韓規劃提供援助

2022/6/23 16:37（6/23 16:57 更新）
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（中央社喀布爾/東京/首爾23日綜合外電報導）阿富汗昨天遭到規模6.1強震侵襲，罹難人數已達1100人，且還在增加。日本、韓國今天相繼表態願意提供援助。

印度聯合新聞社（United News of India）引述阿富汗黎明電視台（Tolo News）的消息報導，另有超過1650人在這起災難中受傷。

阿富汗巴克迪卡省（Paktika）文化暨新聞部門主管胡紮法（Amin Huzaifa）稍早告訴俄羅斯衛星通訊社（Sputnik），已有上千人喪命、逾1500人受傷。

罹難人數仍不斷增加。

美國地質調查所（USGS）先前通報阿富汗發生一起規模6.1地震，阿富汗東部鄰近巴基斯坦的巴克迪卡省和柯斯特省（Khost）都傳出嚴重災損。

根據路透社消息，日本內閣官房副長官木原誠二今天在例行記者會上說，日本政府正協調「迅速提供必要支援」的行動，同時評估現況以瞭解當地需求。

韓國外交部今天也表示，正規劃提供100萬美元人道援助給阿富汗受災者。（譯者：曾依璇/核稿：陳政一）1110623

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