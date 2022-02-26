塔利班靠武力獲政權 卻籲俄烏雙方在衝突中克制

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（中央社喀布爾25日綜合外電報導）阿富汗塔利班政府今天針對俄羅斯與烏克蘭的戰爭發出聲明，敦促雙方克制，並表達對平民的關切。

塔利班（Taliban）政府發言人在推特（Twitter）發出聲明說：「阿富汗伊斯蘭大公國（Islamic Emirate of Afghanistan）正密切關注烏克蘭的局勢，並對平民確實可能傷亡表達關切。阿富汗伊斯蘭大公國呼籲雙方克制，各方必須停止採取可能會使暴力加劇的立場。」

聲明還說：「阿富汗伊斯蘭大公國本著中立的外交政策，呼籲發生衝突的雙方藉由對話與和平的方式解決危機。阿富汗伊斯蘭大公國也要呼籲與衝突相關的各方，留心保護在烏克蘭的阿富汗學生及移民的生命安全。」

根據WeMakeScholars.com的資料，對於想留學的阿富汗學生，烏克蘭有超過149種的獎助學金可供申請。

英國廣播公司媒體觀察部（BBC Monitoring）記者夏利法（Kian Sharifi）推文說：「塔利班說烏克蘭危機應藉『對話與和平的方式』解決。但不到一年前，塔利班才襲擊阿富汗各地，並推翻喀布爾政府，此時卻呼籲俄羅斯和烏克蘭展現克制，這太荒謬了。」

美國去年8月自阿富汗撤軍，讓該國落入伊斯蘭激進組織塔利班手中。當地消息人士表示，塔利班挨家挨戶逮人並處決。上個月底，聯合國報告說接獲「可信指控」，指稱自塔利班接管阿富汗後，有超過100人遭到殺害，包括前阿富汗政府成員、安全人員以及與國際部隊合作者。

國際觀察員對塔利班會如何對待女性感到擔憂。塔利班政府先前承諾會在「伊斯蘭教義的範圍內」保障婦女權益。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110226