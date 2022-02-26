更多編輯台推薦新聞：
圖輯／各國力挺烏克蘭 黃藍國旗色點亮巴黎鐵塔布蘭登堡大門
國際

圖輯／各國力挺烏克蘭 黃藍國旗色點亮巴黎鐵塔布蘭登堡大門

俄羅斯若被逐出SWIFT有何影響？5大重點看懂全球金融往來重要管道
國際

俄羅斯若被逐出SWIFT有何影響？5大重點看懂全球金融往來重要管道

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言
政治

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖輯／各國力挺烏克蘭 黃藍國旗色點亮巴黎鐵塔布蘭登堡大門
首頁 / 國際
塔利班攻占阿富汗
新聞專題
塔利班攻占阿富汗2/300

塔利班靠武力獲政權 卻籲俄烏雙方在衝突中克制

2022/2/26 11:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社喀布爾25日綜合外電報導）阿富汗塔利班政府今天針對俄羅斯與烏克蘭的戰爭發出聲明，敦促雙方克制，並表達對平民的關切。

塔利班（Taliban）政府發言人在推特（Twitter）發出聲明說：「阿富汗伊斯蘭大公國（Islamic Emirate of Afghanistan）正密切關注烏克蘭的局勢，並對平民確實可能傷亡表達關切。阿富汗伊斯蘭大公國呼籲雙方克制，各方必須停止採取可能會使暴力加劇的立場。」

聲明還說：「阿富汗伊斯蘭大公國本著中立的外交政策，呼籲發生衝突的雙方藉由對話與和平的方式解決危機。阿富汗伊斯蘭大公國也要呼籲與衝突相關的各方，留心保護在烏克蘭的阿富汗學生及移民的生命安全。」

根據WeMakeScholars.com的資料，對於想留學的阿富汗學生，烏克蘭有超過149種的獎助學金可供申請。

英國廣播公司媒體觀察部（BBC Monitoring）記者夏利法（Kian Sharifi）推文說：「塔利班說烏克蘭危機應藉『對話與和平的方式』解決。但不到一年前，塔利班才襲擊阿富汗各地，並推翻喀布爾政府，此時卻呼籲俄羅斯和烏克蘭展現克制，這太荒謬了。」

美國去年8月自阿富汗撤軍，讓該國落入伊斯蘭激進組織塔利班手中。當地消息人士表示，塔利班挨家挨戶逮人並處決。上個月底，聯合國報告說接獲「可信指控」，指稱自塔利班接管阿富汗後，有超過100人遭到殺害，包括前阿富汗政府成員、安全人員以及與國際部隊合作者。

國際觀察員對塔利班會如何對待女性感到擔憂。塔利班政府先前承諾會在「伊斯蘭教義的範圍內」保障婦女權益。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110226

延伸閱讀
塔利班稱吸收舊政權官兵 打造阿富汗大軍塔利班傳草率處決前安全部隊成員 西方群起譴責塔利班喀布爾閱兵秀肌肉 展示繳獲自美軍裝甲車
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀