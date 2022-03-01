塔利班欲限制阿富汗人離境 美英憂後續撤離受阻

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社喀布爾28日綜合外電報導）阿富汗的塔利班（Taliban）政府宣布要在某些情況下限制阿富汗人離境，引來美國和英國關切，擔心阻礙到持續進行中的撤離行動。

塔利班政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）昨天在記者會上說，沒有明確目的地的阿富汗人將不得離境；女性若無男性陪伴，也不得赴海外求學。

英國駐阿富汗代辦蕭特爾（Hugo Shorter）今天發推文說，已看到塔利班的聲明。他表示：「這對遷徙自由來說，是令人無法接受的限制。我呼籲塔利班儘快澄清這番言論。」

數以千計的阿富汗人曾與外國使館或軍方合作，目前滯留當地，他們有資格在西方國家獲得庇護身分，目前還不清楚塔利班的計畫是否會阻礙各國政府和國際組織撤離這些阿富汗人。

美國國務院發言人今晚表示，美方正為此問題與塔利班交涉。

穆賈希德說，塔利班的旅行限制適用於那些曾與美軍和北大西洋公約組織（NATO）合作的阿富汗人。但他未說明，他們在何種情況下可以撤離。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110301