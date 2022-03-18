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塔利班攻占阿富汗
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塔利班攻占阿富汗2/300

安理會通過 延長聯合國駐阿富汗援助團授權一年

2022/3/18 02:18
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（中央社紐約聯合國總部17日綜合外電報導）聯合國安理會今天通過決議，延長聯合國駐阿富汗援助團（UNAMA）的授權一年，以確保聯合國團隊正式存在於阿富汗。掌控阿國的塔利班政府尚未獲國際社會承認。

這項由挪威起草的決議形容，延長UNAMA的授權對於和平「很重要」，但未用到塔利班（Taliban）這個詞。

決議內容提及數個方面的合作，如人道、政治和人權等領域，關注對象含女性、孩童和記者等。

這項決議獲14票贊成，俄羅斯棄權。俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）批評安理會沒就這項決議先諮詢「東道國」。

挪威駐聯合國大使尤爾（Mona Juul）在表決後告訴法新社：「UNAMA獲得新授權至關重要，不僅是對回應當前的人道和經濟危機而言，對於達成我們的首要目標─阿富汗的和平穩定來說，也是如此。」

「安理會賦予新授權傳達出一項明確訊息，那就是UNAMA在促進阿富汗和平穩定，以及在阿富汗人民面臨空前挑戰和不穩定之際給予支援等方面，扮演關鍵角色。」（譯者：楊昭彥）1110318

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