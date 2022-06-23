阿富汗強震 外交部援贈100萬美元表慰問

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（中央社記者黃雅詩台北23日電）阿富汗昨天發生強震，外交部今天表示，根據目前掌握資訊，當地沒有滯留的台灣民眾，中華民國政府對震災中不幸罹難的阿富汗人民及其家屬表示深切哀悼與慰問之意，並捐贈100萬美元賑濟災民。

外交部晚間發布新聞稿指出，阿富汗東南部城市霍斯特（Khost）22日發生芮氏規模6.1強震，已知造成至少1000人罹難，數千位阿富汗民眾受傷，災損並對災區居民的生活造成嚴重影響，據台灣相關兼轄館處所掌握資訊，目前查無滯留當地的台灣民眾。

外交部指出，基於人溺己溺、救災不分國界的人道關懷精神，台灣政府響應阿富汗政府向國際社會求助，及聯合國等國際各界有關人道救援災民的呼籲，政府決定立即施予援手，捐贈100萬美元賑濟災民，並衷心盼望阿富汗災區復原工作早日啟動，儘速重建災民的家園。

外交部表示，有關台灣立即派遣搜救隊馳援的可能性，經徵詢其他夥伴國家專業意見，考慮此次阿國建築及災情性質，以及前往災區交通困難等因素，決定暫不派遣，而以救濟災民為主。

外交部表示，已訓令相關駐外館處持續關注阿富汗災區的救難情形，政府將積極協調國際合作夥伴，共同協助阿富汗的災民，以展現台灣真誠的人道關懷，並厚植國際良善力量的正向循環。（編輯：蘇龍麒）1110623