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強震釀千死苦等國際救援 阿富汗倖存者徒手挖瓦礫尋親
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阿富汗強震
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阿富汗強震釀災 總統哀悼關懷捐百萬美元

2022/6/23 21:05（6/23 21:21 更新）
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（中央社記者溫貴香台北23日電）阿富汗東南部城市霍斯特（Khost）於6月22日發生芮氏規模6.1強震，造成嚴重災損及傷亡。總統蔡英文今天表達誠摯哀悼及關懷外，並指示外交部響應聯合國等人道救援呼籲，捐贈100萬美元賑濟災民，衷心盼望儘速重建災民家園。

阿富汗東部昨天凌晨遭受強震重創，至少千人罹難與數千人頓失家園。

總統府發言人張惇涵晚間表示，總統蔡英文除代表政府及人民，向不幸罹難的阿富汗人民及家屬表達誠摯哀悼及關懷外，並指示外交部，基於救災不分國界的人道關懷精神，政府響應聯合國等人道救援呼籲，捐贈100萬美元賑濟災民，衷心盼望儘速重建災民家園。

張惇涵表示，經徵詢其他國家專業意見，考量這次災情性質，及前往災區交通困難等因素，決定暫不派遣搜救隊馳援，而以捐贈救濟災民方式。政府將持續關注阿富汗災區的後續狀況，與國際合作夥伴共同協助阿富汗的災民，展現台灣的人道關懷與良善力量。（編輯：林興盟）1110623

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