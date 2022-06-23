美國佛州捕獲歷來最重緬甸蟒 長5公尺重近百公斤[影]

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生物學家最近捕獲美國佛羅里達州有史以來抓到最重的緬甸蟒，這條雌蟒身長近5公尺，重達98公斤，腹中還有122顆發育中的蛇卵。（圖取自佛羅里達西南自然保護區網頁conservancy.org）

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（中央社佛州那不勒斯22日綜合外電報導）美國佛羅里達西南自然保護區今天表示，一隊生物學家最近捕獲佛州有史以來抓到最重的緬甸蟒，這條雌蟒身長近5公尺，重達98公斤，腹中還有122顆發育中的蛇卵。

美聯社報導，佛羅里達西南自然保護區（Conservancy of Southwest Florida）的野生生物學家巴托斯澤克（Ian Bartoszek）表示，團隊利用在雄性「偵察蛇」體內植入無線電發報器，來研究蟒蛇的活動、繁殖行為及如何利用棲息地。

他說：「你如何在乾草堆裡『大海撈針』？可以用一枚磁鐵。而我們的雄性偵查蛇正是以類似方式來吸引四周最大型雌蛇。」

這隊生物學家在佛州大沼澤（Everglades）西部的一個區域，利用一條名為戴歐尼修斯（Dionysus）的偵查蛇。巴托斯澤克說：「我們知道牠在這個地方是有原因的。團隊發現，牠跟我們迄今見過最大的一條雌蟒在一起。」

影片來源：Conservancy of Southwest Florida

生物學家伊斯特林（Ian Easterling）與實習生芬德利（Kyle Findley）協助捕捉到這條雌蟒，並拖著牠穿越林地放到卡車上。

團隊經過解剖後，在這條蟒蛇的消化系統內發現數個蹄心，顯示牠的最後一餐是一頭成年白尾鹿。

國家地理（National Geographic）將這次發現記錄下來，以凸顯蟒蛇入侵帶來的持續影響。蟒蛇繁衍速度非常快，並造成周圍的本土野生生物數量大減。

巴托斯澤克表示，要打斷當地的蟒蛇繁殖周期，移除雌蟒發揮關鍵作用，「這是我們這個時代佛州南部野生生物面臨的議題」。

自從佛羅里達西南自然保護區2013年開始清除蟒蛇計畫以來，在佛州西南部約2萬5900公頃的土地內已清除了1000多條蟒蛇。

當中經過解剖，在數條緬甸蟒體內一共發現數十頭白尾鹿的殘骸。佛羅里達大學（University of Florida）的數據研究人員從所有蟒蛇的胃中，記錄到24種哺乳動物、47種鳥類和2種爬行動物。

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官方人員表示，在最新發現這條雌蟒前，佛羅里達西南自然保護區清除過最大一條雌蟒重達84公斤，是當時佛州捕獲過最重的蟒蛇。

佛州每年的清蟒活動在8月舉行，為期2週，參加者可爭奪各項獎金，包括捕獲最多條蟒蛇可獲得2500美元（約新台幣7萬4500元）。去年有來自25個州共600多人參與挑戰。（譯者：陳怡君/核稿：張正芊）1110623