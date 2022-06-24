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3架中共轟6機飛經沖繩 日本戰機緊急升空因應

2022/6/24 08:54
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（中央社記者楊明珠東京24日專電）日本防衛省統合幕僚監部昨天晚間發布中共軍機動態表示，昨天下午有3架中共轟6機飛經沖繩本島與宮古島之間的海域，在太平洋上迴旋後折返。日本戰鬥機緊急升空因應、監控。

日本防衛省統合幕僚監部（相當於國防部參謀本部）昨天晚間公布共機動向，做出上述表示。

對於轟6機飛經沖繩本島與宮古島之間的海域，日本航空自衛隊西南航空方面隊的戰鬥機緊急升空因應，持續追蹤監控。

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在日本周邊，中國海軍艦艇本月以繞行日本列島的方式航行，穿越沖繩，朝太平洋方向航行。對於共軍在海上與空中的行動，日本防衛省持續提高警戒。

另一方面，台灣的空軍昨晚發布共機動態表示，22架共機（2架運8反潛機、2架空警500、1架運8遠干機、10架殲16、5架殲轟7、2架轟6）侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），其中2架運8反潛機深入台灣南方及東南空域。（編輯：周永捷）1110624

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