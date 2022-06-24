美情報：俄國海軍在烏克蘭黑海港口布雷

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（中央社倫敦23日綜合外電報導）根據最新解密的美國情報，俄羅斯海軍奉令在烏克蘭南部的敖德薩和奧恰基夫港口埋設水雷，並早已在第聶伯河布雷，作為封鎖烏克蘭糧食出口的手段。

英國「衛報」（The Guardian）報導，美國官員也發布衛星影像，顯示本月4日俄羅斯飛彈攻擊位於尼古拉耶夫（Mykolaiv）附近的烏克蘭第2大糧食碼頭所造成的破壞，導致「出口能力至少降低1/3」。

美方今天公布的影片畫面也顯示，俄羅斯昨天的飛彈攻擊重創尼古拉耶夫港至少兩座葵花籽油儲槽。

俄方否認在黑海港口周圍埋設水雷，並反過來指控基輔當局在自家港口布雷。

美國認為情報指向俄方採取協調一致的戰略，以切斷仍在烏克蘭控制下的海岸線。一名美國官員說：「美國有消息顯示，（俄羅斯）黑海艦隊奉命有效封鎖烏克蘭的敖德薩（Odesa）和奧恰基夫（Ochakiv）港口。」

「我們能證實，儘管俄羅斯公開聲稱未在黑海西北部布雷，但實際上正在奧恰基夫附近的黑海部署水雷。還有跡象顯示，俄軍先前在第聶伯河（Dnieper River）布雷。」

這名官員說：「俄羅斯的行動導致黑海北部1/3的海上貿易停止，使得區域航行不安全，造成的影響不容小覷，因為烏克蘭的海運出口對全球糧食安全至關重要。」官員指出，烏克蘭占全球小麥出口量的1成，其中約9成5是透過黑海港口離開。

相關單位正在研究替代陸路路線，土耳其提議護送貨船通過黑海，英國則表示願意向土耳其提供技術性協助。但土耳其表示，無法與俄羅斯官員敲定討論糧食運輸提案的日期。

克里姆林宮已正式否認意圖引發全球饑荒，但俄羅斯官方資助的媒體「今日俄羅斯」（RT）總編輯西蒙尼揚（Margarita Simonyan）本週稍早暗示這就是策略。

西蒙尼揚在聖彼得堡經濟論壇上說：「饑荒將從現在開始，他們將解除制裁並與我們化敵為友，因為他們將意識到不能不與我們當朋友。」（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110624