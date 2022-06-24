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立陶宛限制通往俄國飛地鐵路運輸 俄怪罪美指使

2022/6/24 19:41
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（中央社莫斯科24日綜合外電報導）俄羅斯外交部今天怪罪美國，造成立陶宛「封鎖」俄羅斯本土和俄國飛地加里寧格勒（Kaliningrad）之間的鐵路運輸，讓原就緊張的莫斯科與西方情勢更加升溫。

加里寧格勒州位在波羅的海沿岸，在陸地和海上都不與俄羅斯相連，必須透過鐵路穿越立陶宛才能將人員和貨物運送至加里寧格勒。

路透社報導，俄國外交部發布聲明表示，「在白宮明確指示下，所謂的『「西方集團』，禁止眾多貨物透過鐵路運往加里寧格勒地區」。

聲明並稱，這項舉動是「美方（對俄羅斯）愈來愈多的敵意行為」之一。

歐盟成員國立陶宛18日開始限制俄國貨物運往俄國飛地加里寧格勒，指稱是配合歐盟實施新制裁措施。

莫斯科抨擊此行動，稱這是「封鎖」並承諾會強硬回擊。立陶宛當局表示，已經做好準備，因應俄羅斯恐切斷立陶宛與區域電網連線。

俄國官員聲稱禁令影響30%或50%貨物運輸，但也表示這些貨物可以很快安排從波羅的海改走海運。

立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）22日表示，封鎖說法是謊言。

席莫尼特解釋，旅客從俄羅斯前往加里寧格勒州時，仍可自由跨越立陶宛領土，受制裁影響的俄國貨運也僅占約1%。

莫斯科今天也表示，華府拒絕豁免航空制裁，不讓俄國派機去接回俄國外交官，顯示美國根本無意進行所稱的持續對話。

鑑於美俄關係惡化，俄羅斯表示「不可能」與華盛頓就雙邊問題，舉行原本排定於近期舉行的專家級磋商。俄方沒有具體說明是哪些雙邊問題，或何時舉行會談。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110624

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