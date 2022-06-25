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東京飆逾攝氏35度高溫 62人疑中暑送醫

2022/6/25 18:07（6/25 18:27 更新）
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（中央社東京25日綜合外電報導）日本各地今天飆高溫，東京也出現逾攝氏35度的「猛暑日」，東京消防廳表示，東京都內到下午3時止，共有62人疑似中暑送醫，其中2人症狀嚴重。

日本把攝氏30度以上稱為「真夏日」，35度以上稱為「猛暑日」。

日本放送協會（NHK）報導，日本全境今天氣溫上升，群馬縣伊勢崎市近下午3時被觀測到攝氏40.2度高溫，打破2011年埼玉縣熊谷市創下的6月最高溫紀錄39.8度，也是日本首度在6月出現逾40度高溫。東京市中心高溫也逾攝氏35度，創當地最快出現「猛暑日」紀錄。

東京都內今天疑似中暑被送醫的62人，年齡層從5歲到92歲，其中50多歲女性和80多歲男性屬重症；10多歲到90多歲的19人屬中等症狀；另外41人則為輕症。

東京消防廳指出，民眾應適當使用冷氣，在覺得口渴前就要勤於補充水分；如果在戶外能與他人保持2公尺以上社交距離，呼籲大家採取脫掉口罩等對策。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1110625

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