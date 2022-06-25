日本群馬高溫逾40度東京逾35度 雙創觀測史紀錄

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（中央社東京25日綜合外電報導）日本全境今天氣溫上升，群馬縣伊勢崎市下午2時被觀測到攝氏40.1度高溫，是日本首度在6月出現逾40度高溫。東京市中心高溫也逾攝氏35度，創當地最快出現「猛暑日」紀錄。

日本把攝氏30度以上稱為「真夏日」，35度以上稱為「猛暑日」。

日本放送協會（NHK）報導，群馬縣伊勢崎市今天下午2時被觀測到40.1度，創日本觀測史上首度在6月出現逾40度高溫紀錄。

根據氣象廳觀測，今天中午前埼玉縣鳩山町出現38.2度最高氣溫、東京都八王子市37度、東京市中心也高達35.4度，關東地方不少地區都出現「猛暑日」。

氣象廳表示，在今天之前，東京市中心最早的「猛暑日」出現在1963年6月26日，今天創下從1875年開始統計以來最快出現「猛暑日」的紀錄。

高溫讓中暑危險性升高，氣象廳與環境省針對關東地方到沖繩地方共6縣發布「中暑警戒警報」，呼籲民眾採取預防中暑對策。

日本氣象協會表示，東京市中心今天創下當地最快出現「猛暑日」紀錄，是第4次在6月出現「猛暑日」，距上次出現在2011年6月29日已相隔11年之久。

東京市中心史上前3次6月「猛暑日」分別出現在1963年6月26日的35.7度；2005年6月28日的36.2度；2011年6月29日的35.1度。

東京市中心2021年到8月10日才出現第一次「猛暑日」，當天最高氣溫36.8度。（譯者：黃名璽/核稿：陳昱婷）1110625