越南廣南省推綠色旅遊 古村部落吸引逾200萬旅客

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戈都族是越南少數民族之一，廣南省近來推廣綠色旅遊，也將戈都族的部落規劃成景點。中央社記者陳家倫廣南攝 111年6月25日

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（中央社記者陳家倫河內25日專電）越南旅遊業力圖轉型，盼導入環保、永續概念帶動產業升級。廣南省近年來串聯在地資源，推出古村、部落巡禮，在「綠色旅遊」加持下，今年上半年有逾200萬人次旅客到訪。

2022越南國家旅遊年今年由廣南省承辦，位在中部的廣南省致力實現「綠色旅遊」，盼轄內店家配合減少使用塑膠製品，並盡量在不打擾居民生活與保護生態環境的情況下，讓旅客前往古村、部落體驗在地生活。

位於廣南省西南部40公里的祿安（Loc Yen）古村共保留20間約200年歷史的古宅，由於地勢緊鄰山邊，古宅全數依山而建，居民以整地時砍下的樹木及挖出的石塊為建材，古宅具在地特色成為綠色旅遊景點之一。

62歲的古宅屋主阮廷歡（Nguyen Dinh Hoan）是祿安古村一戶古宅的第5代傳人，廣南省政府約5年前開始推廣綠色旅遊時，阮廷歡的古宅就加入計畫，並獲政府撥款開始「修舊如舊」的古宅整建工程。

廣南省推行綠色旅遊，盼藉由串聯社區資源打造旅遊產業鏈，同時活絡當地經濟，讓對外分享資源的居民從中賺取觀光財。概念立意良好，欲長久順利執行，一套成熟的商業運作模式必不可少。

阮廷歡向中央社表示，作為古宅的主人，他非常支持政府推廣綠色旅遊，但礙於家中經濟能力有限，無法將想法全數落實，若政府要繼續推動古宅旅遊，期盼能再次撥款把古宅維修得更完整。

阮廷歡的古宅現在每到週末假日單日都有約40、50名旅客上門，由於古宅採免費參觀不用買門票，他與妻子轉而在庭院內做起小生意，販售每包7萬越南盾（約新台幣90元）的自製波羅蜜乾與農特產品。

面對自家古宅成為觀光景點，阮廷歡言談中難掩驕傲但也坦言必須比以往付出更多心力。他說，家中靠務農維生幾乎天天都要下田，不是每天都有人在家，而今為了接待遊客至少必須安排一個人留守。

廣南省西江縣（Tay Giang）以秀麗的山水與棲居在此的少數民族戈都族（Co Tu）為人所知，是當地推廣綠色旅遊的另一亮點，不少外國旅客騎著重機衝上海拔上千公尺的高山，參加戈都族的營火晚會、歌舞宴飲。

越南人黃氏算（Hoang Thi Toan）多年前遷居至此，靠著向戈都族收購農特產品加以包裝、再製販售維生。她觀察，政府極力推廣旅遊，西江縣變得更熱鬧，飯店有時候客滿，當地少數民族的生計也獲得改善。

她表示，以前戈都族不知如何將產品對外銷售，而一般旅客又無法直接向戈都族購買，這讓她看到機會，開始向戈都族收購產品再賣給遊客，「產品賣得出去，對脫貧致富有幫助，戈都族的經濟狀況比以前好很多」。

廣南省文化體育旅遊局局長阮清鴻（Nguyen Thanh Hong）表示，越南國家旅遊年開幕式以及一系列活動在廣南省舉辦後，國內、外旅客已重新前往包括廣南省在內的越南中部地區，今年前6個月，已迎接230萬人次的旅客。

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阮清鴻說，廣南省從現在起至2030年與更遠的未來都將推動可持續的「綠色旅遊」發展戰略，主張國家、企業、民眾、旅客「和諧利益共享」，並以參加推動綠色旅遊的民眾利益為主要基礎。

廣南省旅遊資源豐富，包括知名的會安（Hoi An）古城，作為越南沿海省分也是民眾夏日度假的去處。阮清鴻比喻，廣南省就像縮小版的越南，擁有海港、機場交通便捷，2019年吸引台灣旅客共計4.6萬人次。（編輯：郭中翰）1110625