抗衡一帶一路 G7允擲17.8兆投資開發中國家基建

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（中央社艾爾莫城堡26日綜合外電報導）七大工業國集團領袖今天承諾在5年內籌措6000億美元（約17.8兆新台幣）私人和公共資金，為開發中國家所需的基礎設施提供資金，並與中國價值數兆美元的「一帶一路」倡議相抗衡。

美國總統拜登和其他七大工業國集團（G7）領導人今年在德國南部的艾爾莫城堡（Schloss Elmau）舉行的年度會議上，再次啟動重新命名的「全球基礎建設與投資夥伴計畫」（Partnership for Global Infrastructure and Investment）。

拜登表示，美國將在5年內調動2000億美元（約新台幣5.9兆元）的補助、聯邦資金和私人投資，支持中低收入國家發展基礎建設，以協助應對氣候變遷及改善全球衛生、性別平等和數位通訊網絡等。

拜登說：「我要明確表示，這並非援助或做慈善，而是對所有人都有利的投資。」他也強調，這將使各國「看見與民主國家合作的具體好處」。

他說，數千億美元的額外資金可能來自多邊開發銀行、開發金融機構、主權財富基金等。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）則說，歐洲也將在同期為這項倡議提供3000億歐元（約新台幣9.4兆元），以建立一個可持續的替代方案，與中國國家主席習近平於2013年發起的「一帶一路」倡議相抗衡。

范德賴恩說：「我們有責任向世界提供積極、強大的投資動力，向我們的開發中國家夥伴展現他們有選擇的餘地。」

義大利、加拿大和日本領導人也在會中談及他們的計畫，其中有些已單獨宣布。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和英國首相強生（Boris Johnson）雖未親身與會，但兩國並未缺席這項倡議。

中國的投資計畫涉及100多個國家的發展與建設，目的在於創建從亞洲到歐洲的現代版古代絲綢之路貿易路線。

白宮官員表示，「一帶一路」倡議幾乎沒有為許多開發中國家帶來實際好處。

拜登特別提到幾項指標性投資，包括在美國商務部、美國進出口銀行（Export-Import Bank）、美國公司AfricaGlobal Schaffer和美國計畫開發商Sun Africa的支持下，與非洲國家安哥拉簽訂20億美元的太陽能建設案。

華府也將與G7成員和歐盟合作，向塞內加爾的達卡巴斯德研究所（Institut Pasteur de Dakar）提供330萬美元的技術援助，打造最終可生產COVID-19（2019冠狀病毒疾病）和其他疫苗的生產設施。

此外，美國國際開發總署（USAID）承諾將在5年內向世界銀行（World Bank）的全球兒童保育激勵基金提供高達5000萬美元。

國際非營利組織「全球公民」（Global Citizen）副主席羅德爾 (Friederike Roder) 說，投資承諾或許是G7國家更積極參與開發中國家建設的「良好開端」，且可能為所有人帶來更強勁的全球成長。

她說，G7國家平均僅提供其國民所得毛額的0.32%，來幫助開發中國家發展基建，不到承諾的0.7%的一半。

羅德爾說：「但沒有開發中國家，全球經濟便無法持續復甦。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110627