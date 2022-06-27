紐約同志遊行睽違3年回歸 台灣隊伍活力滿點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約26日專電）紐約市同志遊行睽違3年回歸，曼哈頓第五大道充滿彩虹元素。台灣隊伍少了往年的花車，參與者熱情依舊，驕傲地與紐約客分享台灣成為亞洲首個同婚合法化國家的喜悅。

6月是同志社群驕傲月（Pride Month），節慶氛圍在月底的紐約市驕傲遊行（NYC Pride March）達到最高潮。這項有半世紀歷史的遊行過去兩年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而停擺，今年隨疫情趨緩熱鬧回歸。

台灣隊伍主策劃人許伯丞向中央社表示，紐約是非常有活力的城市，舉辦大大小小的遊行。驕傲遊行特別重要，沿途上百萬人觀看，希望更多人走出來，感受這座城市的活力與魅力，讓紐約真正回到「世界的紐約」。

台灣連續第5屆參與紐約市驕傲遊行，但少了過去4屆的花車，改以純步行搭配播放音樂的方式宣傳台灣在婚姻平權上的成就。

立法院2019年5月三讀通過同婚專法，台灣成為亞洲首個同婚合法化國家。當年6月底的紐約市驕傲遊行適逢格林威治村同志聚集地「石牆酒吧」（Stonewall Inn）遭警方突襲並引發暴動50週年，參與人數暴增，台灣花車等候多時，晚間10時登上第五大道主路線，直到隔天凌晨才走完。

許伯丞說，今年少了花車，台灣隊伍更早出發，能讓更多人看見台灣美麗的彩虹，也讓各界知道台灣雖有傲人的人權成就，仍被許多國際組織排除在外，希望大家支持台灣參與更多國際組織。

台灣隊伍呈現以TAIWAN字母排列的彩虹氣球，約60名參與者揮舞國旗和彩虹旗幟，殿後的三輪車上有擴音喇叭，播放張惠妹「彩虹」、蔡依林「玫瑰少年」、炎亞綸「狂愛潮浪」等具有同志代表性的台灣音樂。

紐約華僑文教服務中心主任陳永豐身著大都會隊台灣1號球衣，高舉中華民國國旗。他說，台灣是亞洲首個同婚合法化國家，參加遊行的年輕人格外興奮，希望向所有國際友人傳達台灣是個重視民權的國家。

遊行從美東時間中午12時展開，起點為曼哈頓中城25街與第五大道交界處，一路往南走向石牆酒吧，再以順時針方向沿第七大道向北行進。台灣隊伍下午3時過後步上第五大道，接受大批民眾夾道歡迎，在攝氏30度的高溫下行走約一小時完成全程。

許伯丞在遊行期間多次用擴音器以英語說，台灣並非聯合國會員國，請大家支持台灣參與國際社會，還在台灣隊伍行經石牆酒吧後用台語說「台灣就是亞洲首個同婚合法的所在啦」。

在紐約發展5年的平面設計師王又禾首次參加驕傲遊行，她說：「身為台灣人，一定要支持台灣隊。」

王又禾提到，往年只是驕傲遊行旁觀者，這次以「亞洲第一」主角身分走上街頭，既興奮又緊張，「大家都很熱情，覺得原來自己不是孤軍奮戰，還有這麼多朋友跟你一起在同志社群裡面」。（編輯：韋樞）1110627

紐約市驕傲遊行26日登場，台灣隊伍以純步行搭配播放音樂的方式參與，約60名參與者揮舞國旗和彩虹旗幟。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年6月27日

紐約市驕傲遊行26日登場，台灣隊伍呈現以TAIWAN字母排列的彩虹氣球，在曼哈頓第五大道上格外顯眼。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年6月27日