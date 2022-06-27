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澤倫斯基G7峰會視訊演說 籲年底前結束俄烏戰爭

2022/6/27 20:27（6/27 20:44 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基27日呼籲在G7峰會聚集的世界領袖，盡最大努力在年底前結束俄烏戰爭。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）
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（中央社艾爾莫城堡27日綜合外電報導）法新社引述消息人士報導，烏克蘭總統澤倫斯基今天呼籲在七大工業國集團（G7）峰會聚集的世界領袖，盡最大努力在年底前結束俄羅斯對烏克蘭的侵略。

G7領袖在德國阿爾卑斯山區艾爾莫城堡（Elmau Castle）舉行峰會，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）透過視訊發表閉門演說表示，現今戰情使烏軍在加強反擊時面臨更大困難。

兩名歐洲聯盟（EU）外交官說，澤倫斯基告訴G7領袖，他希望俄羅斯對烏克蘭的戰爭在年底冬天來臨前結束。

前述消息人士表示，澤倫斯基呼籲G7領袖盡他們最大的努力，在年底前結束這場戰爭，包括透過加強對俄羅斯的制裁。

G7輪值主席德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天表示，G7將持續對俄羅斯總統蒲亭施加更多壓力。（譯者：陳正健/核稿：劉淑琴）1110627

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