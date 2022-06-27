老翁神社樹幹釘草人詛咒蒲亭 日本檢方不起訴

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（中央社記者楊明珠東京27日專電）日本千葉縣松戶市一名72歲老翁5月19日在一間神社的樹幹上釘上詛咒俄羅斯總統蒲亭的草人，警方本月中旬以涉嫌毀損物品等理由將他逮捕。日本檢方今天決定不起訴。

日本放送協會（NHK）報導，老翁5月19日將一個草人貼上蒲亭（Vladimir Putin）大頭照，並以鐵釘釘在神社的樹幹上，涉嫌毀損物品及入侵建築物，本月中旬遭警方逮捕。檢方先是做出保留處分，予以釋放；在持續偵辦後，今天決定不起訴。

報導說，檢方未說明不起訴的理由，但據悉可能是有關毀損物品等，神社方面已撤銷告訴。

日本朝日新聞15日曾報導，千葉縣警方15日以涉嫌毀損物品及入侵建築物為由，逮捕住在千葉縣松戶市72歲的日野充信。

日野於5月19日下午2時10分左右入侵位於松戶市三之月的三日月神社，在樹幹上用鐵釘釘上草人，涉嫌毀損神社樹幹。神社附近的多台監視器錄到看似日野的身影，因此日野被警方鎖定調查。

5月中旬開始，松戶市內神社發生類似樹幹被釘上草人的案例至少有10件以上。

草人頭部貼有看似蒲亭的大頭照，頭額位置還寫著一個大紅色「凶」字。

日本讀賣新聞15日報導，三日月神社發現的草人約30公分，還夾著一張寫有蒲亭生辰年月日及「抹殺祈願」（祈求蒲亭被殺）文字的紙條。

三日月神社81歲的男性負責人表示，嫌犯落網，終於可以放心了。雖然可以理解嫌犯是想抗議俄羅斯侵略烏克蘭，但這麼一釘，導致神社樹木被鑽了兩個洞（草人的眉心及胸部正中央處），作法實在太過分。（編輯：馮昭）1110627