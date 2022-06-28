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報復加里寧格勒被封鎖 俄駭客對立陶宛發動網攻

2022/6/28 00:09
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（中央社立陶宛維爾紐斯27日綜合外電報導）立陶宛國防部國家網路安全中心發布聲明稱，國家和民間機構今天遭到大規模阻斷服務攻擊（DDOS）。俄羅斯駭客組織 Killnet宣稱這是他們的傑作。

立陶宛國家網路安全中心（National Cyber Security Centre）表示：「類似或更密集的攻擊未來幾天很可能會持續，尤其在交通、能源和金融領域。」該中心補充說，國家機構使用的安全網路也受到影響。

俄羅斯Killnet組織稱，這次DDOS網路攻擊，是為了回應立陶宛決定阻止被歐盟制裁的貨物過境運輸到俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）。

Killnet一位發言人告訴路透社：「攻擊將持續到立陶宛解除封鎖為止。」他說：「我們已拆毀1652項網路資源。而這只是到目前為止。」

立陶宛是歐盟和北約成員國，加里寧格勒位在立陶宛和波蘭之間，為俄羅斯的「飛地」（exclave），透過鐵路經由立陶宛與俄羅斯本土聯絡。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110628

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