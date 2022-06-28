新加坡BA.4、BA.5案例攀升 政府再發免費快篩試劑

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（中央社記者侯姿瑩新加坡28日專電）Omicron亞型變異株BA.4及BA.5傳播導致新加坡確診案例又上升，衛生部昨晚表示，過去一週約有45%的社區案例感染BA.4及BA.5；為鼓勵民眾自我檢測，7月將再發送免費快篩試劑。

衛生部表示，新加坡昨天新增5309人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及1起死亡案例。

衛生部指出，1名1歲半的確診男童27日病逝，死因是COVID-19引起的腦炎、呼吸道融合病毒及腸病毒感染。這是新加坡首起12歲以下因染疫病逝案例。

有關新加坡整體疫情，衛生部表示，持續密切關注因BA.4及BA.5傳播而導致確診案例攀升的情況。過去一週約有45%的社區案例感染BA.4及BA.5，比前一週的30%還高，估計僅感染BA.5的案例就佔過去一週所有確診人數的40%。

衛生部說，室內強制戴口罩仍是重要防線；政府將持續關注疫情發展，萬一有需要，不排除再度加強防疫措施。

近來BA.4及BA.5在全球多國現蹤，造成不少國家疫情回溫，新加坡也可能在7、8月出現新一波疫情。

星國衛生部表示，未來幾週，民眾應持續做好防疫措施，包括在室內戴好口罩；若出現COVID-19症狀就避免與人接觸；使用快篩試劑定期自我檢測，特別是身體不適時。

衛生部說，自7月18日起，將再發送10劑免費快篩試劑給每戶家庭。這是星國政府自去年以來，第3度發送免費快篩試劑給當地民眾。

另外，衛生部重申接種疫苗的重要，並再度派出流動接種團隊到當地鄰里社區為年長者施打COVID-19疫苗及追加劑。所有符合接種資格的民眾也可自行到全島10個聯合檢測及接種中心接種疫苗及追加劑。

衛生部強烈建議滿80歲者、住在安養機構者、18歲以上患有慢性病等高風險族群接種第2劑追加劑。50歲至79歲者若有意願也可接種第2劑追加劑。

截至26日，新加坡92%人口已完整接種，78%已接種追加劑。

新加坡目前累計141萬3667人確診，其中1409人病故。（編輯：韋樞）1110628