德國加拿大商討設接收站 出口液化天然氣到歐洲

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（中央社柏林/倫敦28日綜合外電報導）德國官員今天告訴路透社，德國正和加拿大商討透過在加拿大東岸興建接收站，出口液化天然氣到歐洲。

另外兩名消息人士告訴路透社，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）本週在七大工業國集團（G7）峰會場邊討論這項議題。

俄羅斯侵略烏克蘭後，柏林當局亟於逐步終止從俄羅斯進口能源，並正在尋找替代供應路徑和來源。

德國天然氣年消耗量約1000億立方公尺，其中約55%來自俄羅斯，其餘來自荷蘭和挪威。

德國已經支持興建兩座天然氣接收站，並已租賃4座浮動式天然氣接收站（FSRU），作為暫時性權宜措施。

加拿大資源部長威金森（Jonathan Wilkinson）5月表示，加拿大政府和擬於東岸興建兩座液化天然氣出口設施的相關企業討論如何加速計畫，並協助提高對歐洲的供應。

加拿大是全球第6大天然氣生產國，加國東岸沒有任何液化天然氣設施，唯一的一座位於西岸，正在興建中。

其中一名消息人士表示：「以碳足跡和歐洲市場接近性來看，加拿大東岸計畫處於非常有利的位置。」

另一名消息人士也表示，由於頁岩氣價格高，加拿大亟於開發新油田，並承認德國在環境友善方面的聲譽。

西班牙石油鉅子力豹仕集團（Repsol）再氣化廠位於加拿大東岸，可能可以設置一座液化設施，以利直接出口到西北歐地區。

力豹仕集團告訴路透社，該公司持續探索將接收站價值最大化的選項，特別將聚焦在最新的低碳契機，以滿足市場需求。（譯者：劉淑琴/核稿：陳昱婷）1110629