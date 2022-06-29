服役近40年 法國空軍幻象2000C戰機退役

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（中央社沃克呂茲29日綜合外電報導）法國空軍日前在該國東南部的奧蘭治-卡利塔（Orange-Caritat）空軍基地舉行退役儀式，告別服役近40年的幻象2000C戰鬥機（Mirage 2000C）。

航空新聞網站AeroTime報導，2020年9月更名為法國航太軍（French Air and Space Force）的法國空軍，於6月23日為達梭公司（Dassault）製造的這款戰鬥機舉行退役典禮。

航太軍第5戰鬥機大隊第2中隊（Escadron de Chasse 2/5 Ile-de-France）是使用幻象2000C的最後一個單位，該中隊正在過渡到法國最新一代戰鬥機─達梭飆風戰鬥機（Rafale）。

幻象2000C是第4代幻象2000戰鬥機家族中第一款問世的機型，也是繼具備核攻能力的幻象2000N退役後，第2款退役的幻象2000系列戰鬥機。

幻象2000以幻象III為大略基礎，1970年代進入開發階段，1983年正式服役，成為首批法國第4代戰鬥機。

幻象2000C退役後，對地攻擊型幻象2000D成為法國僅存仍在服役的幻象戰鬥機。

巴西是除法國外唯一使用幻象2000C的國家，但也已於2013年退役。幻象有多款出口版型號在世界各國服役，如幻象2000H和幻象2000P，以及我國空軍使用的幻象2000-5。（譯者：楊明暐/核稿：陳昱婷）1110629