跨國民調：對拜登信心高於習近平 對蒲亭最沒信心

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（中央社記者侯姿瑩新加坡29日專電）美國皮尤研究中心一項跨國調查結果顯示，儘管全球對美國總統拜登的信心較前一年下降，但多數國家對他的信心仍高於中國國家主席習近平；而受訪者對俄羅斯總統蒲亭的信心最低。

皮尤研究中心（Pew Research Center）日前發布「國際在危機期間對美國、北約、俄羅斯態度」的調查，受訪者來自北美、歐洲、亞洲等18國。內容包括對拜登（Joe Biden）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、習近平及蒲亭（Vladimir Putin）的信心。

「海峽時報」（The Straits Times）今天報導，這18個國家中，只有新加坡、馬來西亞受訪者對習近平的信心多過於對拜登的信心。

針對是否有信心這些全球領導人在處理國際事務上會做對的事，調查中位數顯示，60%受訪者對拜登有信心，18%受訪者對習近平有信心；在這5位全球領導人中，受訪者對蒲亭的信心最低，僅有9%對他有信心。

在這18個國家中，波蘭對拜登最有信心，高達82%受訪者表達對拜登有信心，緊接在後的是瑞典（74%）。亞洲國家之中，韓國、日本等美國盟友對拜登的信心遠遠高於對習近平的信心，分別有70%、62%的受訪者對拜登有信心。

新加坡及馬來西亞分別有69%、62%的受訪者對習近平有信心，也各有36%、59%的受訪者表示對蒲亭有信心。新加坡有48%受訪者對拜登有信心，略低於馬來西亞（53%）。

另一方面，調查顯示，整體而言，多數國家對拜登的信心較去年下降。

海峽時報引述皮尤研究中心研究員表示，影響國際對拜登看法的其中一項議題可能是美國2021年的阿富汗撤軍行動。17國（美國除外）受訪者的中位數顯示，57%認為美國沒把阿富汗撤軍處理好，33%認為有處理好。

調查也顯示，受訪者對蒲亭的信心自2021年開始降低，但多數國家受訪者對習近平的信心大致沒有改變。

根據皮尤研究中心網站資料，這項調查於2月14日至5月11日執行，共有來自18國、2萬3484受訪者參與；大部分的訪談調查都是在2月24日俄羅斯開始入侵烏克蘭以後才進行。（編輯：林憬屏）1110629