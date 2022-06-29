俄侵烏以來 逾3300億美元資產遭西方凍結

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）莫斯科揮軍入侵烏克蘭後，主要挺烏盟國成立的一個制裁工作組今天宣布，迄今已凍結俄羅斯菁英階層和中央銀行超過3300億美元的金融資源。

「俄羅斯菁英、代理人及權貴特別工作組」（The Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Task Force，簡稱REPO）在一份聯合聲明中表示，他們已查封俄羅斯權貴和官員300億美元資產，並讓俄羅斯中央銀行無法動用3000億美元。

工作組還扣留了至少5艘豪華遊艇，並凍結俄羅斯億萬富翁擁有的豪宅。

REPO在美國財政部發布的一份聲明中說：「我們將攜手合作，確保我們的制裁繼續讓俄羅斯為其無端和持續侵略烏克蘭付出代價。」

REPO成立於俄軍入侵烏克蘭3週後的3月17日，成員包括美國、澳洲、法國、加拿大、德國、日本、義大利、英國和歐盟執行委員會的高階金融及司法官員。設置這個工作組目的在增加對莫斯科的經濟壓力，迫使俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）結束戰爭。

他們穩步行動，將與蒲亭有關係的俄羅斯億萬富翁所擁有的豪華莊園和大型遊艇控制住，也努力在全球金融體系中孤立莫斯科，使克里姆林宮更難以在全球市場使用其資金。REPO還限制莫斯科獲取先進技術的能力。

英國、加拿大、日本和美國26日聯合宣布，將禁止購買來自俄羅斯的黃金，以防俄國及俄國富豪藉此逃避制裁。

REPO警告，將繼續追查俄國權貴的資產。他們說：「REPO的工作尚未完成，我們繼續增加俄羅斯要為開戰付出的成本。」（譯者：楊明暐/核稿：戴雅真）1110629