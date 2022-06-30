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美國土耳其元首北約場邊會晤 談烏克蘭糧食出口

2022/6/30 16:27（6/30 16:44 更新）
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（中央社記者鍾佑貞台北30日電）土耳其總統艾爾段與美國總統拜登昨天在北約峰會場邊會晤。據白宮會後聲明，兩人談到繼續支持烏克蘭抵禦俄羅斯侵略，以及移除俄國為烏克蘭糧食所設障礙的重要性。

拜登當選以來，由於美國關切艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）主政下土耳其的人權問題，雙邊一向不熱絡。北約峰會在西班牙舉行，艾爾段28日表示將在北大西洋公約組織（NATO）峰會期間與拜登會面，討論俄烏戰爭及F-16戰機售土等議題。兩人昨天會晤後，白宮發布的新聞稿多著墨區域情勢，未提F-16軍售。

白宮聲明指出，拜登重申期盼維持雙邊建設性關係，兩人都認同美土政府持續密切磋商的重要性。拜登也感謝艾爾段與芬蘭及瑞典締結三邊協議。

土耳其與芬蘭、瑞典達成協議，不再反對兩國加入北約後，北約領袖29日正式邀請芬、瑞兩國加入。

根據聲明，拜登及艾爾段另談到繼續支持烏克蘭抵禦俄羅斯侵略，以及移除俄羅斯為烏克蘭糧食所設障礙的重要性。

土耳其「每日晨報」（Daily Sabah）昨天報導，艾爾段與拜登舉行閉門會議前指出，俄烏危機背景下，為強化北約而採取的措施將有「特殊貢獻」。

艾爾段說，俄烏戰爭對糧食及石油造成負面影響，「我們正試圖透過相關平衡政策解決」，希望透過這項平衡政策取得成果。

俄軍封鎖烏克蘭港口，使得烏國生產的大量穀物無法出口，引發供應短缺與糧價飆升。對於高度仰賴烏克蘭穀物的國家，尤其是非洲，曠日持久的戰事恐掀饑荒危機。艾爾段昨天表示，希望盡快向缺糧國家開放走廊。

土耳其盼購入新F-16戰機，提升空軍機隊戰力。主管國際安全事務的美國助理國防部長瓦蘭德（Celeste Wallander）昨天告訴記者：「美國國防部完全支持土耳其的現代化計畫。」

瓦蘭德指出，土耳其是具有高度能力及價值的北約戰略盟友，強大的土耳其國防能力，能對強大的北約國防能力作出貢獻。（編輯：馮昭）1110630

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