越共反腐10年 7390黨員涉貪腐遭紀律處分

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過去10年來，越共各級黨委和檢查委對2700個黨組織近16.8萬名黨員做出紀律處分，其中涉及腐敗的違紀黨員有7390名。圖為越南國父胡志明的銅像。中央社記者陳家倫廣南攝 111年6月30日

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（中央社記者陳家倫河內30日專電）越共總書記阮富仲今天主持反腐運動全國會議，總結過去10年來反腐的成果與不足。統計顯示，越共過去10年共對近16.8萬名黨員做出紀律處分，其中涉及腐敗的違紀黨員有7390名。

綜合越南媒體報導，越共中央政治局今天舉行反腐運動總結會議，越共中央總書記、反消極腐敗中央委員會主任阮富仲（Nguyen Phu Trong）、越南國家主席阮春福（Nguyen Xuan Phuc）、越南總理范明正（Pham Minh Chinh）、中央書記處常務書記武文賞（Vo Van Thuong）等出席會議。

此外，越共中央檢查委員會、公安部、國防部等8個中央級單位及越南63個省市均派員線上參加，共計8萬1000名代表出席會議。

根據統計，過去10年來，越共各級黨委和檢查委對2700個黨組織近16.8萬名黨員做出紀律處分，其中涉及腐敗的違紀黨員有7390名。

另一方面，越共中央、政治局、書記處、中央檢查委員會對中央管理的170名高級幹部進行違紀處置，其中包括33名越共中央委員或前中央委員、3名政治局委員、1名前政治局委員以及武裝部隊50餘名將領。

越南近來最顯著的貪腐案是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間發生官商勾結哄抬COVID-19檢測試劑組醜聞，事件導致時任衛生部長阮清龍（Nguyen Thanh Long）與曾任科技部長的時任河內市長朱玉英（Chu Ngoc Anh）在6月為此雙雙丟官並遭警方逮捕。

薄寮省（Bac Lieu）報報導，統計指出，2021年有5萬6376名黨員加入越共，截至當年底，越共黨員人數達524萬8607人，各級黨組織、機構有5萬1900個。

會議還評估預防貪腐及其他反消極運動的成果以及限制與不足，檢視越共反腐政策的落實，並思考引起腐敗的成因，從經驗中得出結論以提出未來的關鍵任務和解決方案。（編輯：馮昭）1110630