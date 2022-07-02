俄媒：又兩名英國人在烏東被控從事「傭兵活動」

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（中央社倫敦1日綜合外電報導）俄羅斯國營媒體「塔斯社」（TASS）今天報導，兩名英國人在烏克蘭東部親俄分離主義分子把持的地區被控從事「傭兵活動」。

塔斯社引述自稱「頓內茨克人民共和國」（Donetsk People's Republic）政權內部消息人士的說法報導，已根據刑法第430條，對希利（Dylan Healy）和希爾（Andrew Hill）提起刑事訴訟。「頓內茨克人民共和國」目前僅獲俄羅斯和敘利亞承認。

報導提到，希利和希爾都拒絕配合。

許多西方人前往烏克蘭協助抵抗俄國侵略，或幫忙向數百萬名生活被打亂的烏克蘭人提供人道援助。

路透社報導，俄國國防部4月29日公布影片，內容顯示身分不明的俄軍訊問一名於烏克蘭被俘的負傷英國人。此人自稱希爾，說話有英國口音。

俄國國防部表示，希爾在尼古拉耶夫（Mykolaiv）地區向俄軍投降，當時身上有武器。尼古拉耶夫位於烏克蘭南部，距離「頓內茨克人民共和國」以西至少80公里。

這名穿著迷彩裝的被俘男子對訊問人員說，他來自英格蘭南部的普利茅斯（Plymouth），有4名子女和一名伴侶。

同樣在4月29日那天，英國廣播公司（BBC）引述非營利救援組織Presidium Network的說法報導，人道志工希利在烏克蘭南部一處檢查站與另一名志工尤瑞（Paul Urey）一起被捕。

先前已有兩名英國人和一名摩洛哥人被抓到協助烏克蘭對抗俄軍和親俄部隊，上月因「傭兵活動」被判死刑，西方國家政治人物譴責這是一場刻意示眾的審判。

他們的家屬說，3人是簽約替烏克蘭軍隊作戰，因此不算傭兵，而是適用於「日內瓦公約」（Geneva Conventions）保障的正規軍。日內瓦公約包含關於戰俘待遇的條文。

塔斯社今天報導，「頓內茨克人民共和國」的最高法院接到摩洛哥人沙德旺（Brahim Saadoun）和英國人平納（Shaun Pinner）所聘律師提出的上訴，但還有一名英國人艾斯林（Aiden Aslin）尚未跟進。

塔斯社報導，法院表明會在兩個月內審議這些上訴案。

報導還提到，平納要求把他的死刑判決減為無期徒刑。

「頓內茨克人民共和國」在官網公布新修刑法，於7月1日生效，根據內容，將於2025年開始執行死刑。

目前還不清楚這對上述3人有何影響。「頓內茨克人民共和國」自2014年以來的法律中就有死刑，但至今才制定法規概述如何執行。

英國不願公開與未獲承認的「頓內茨克人民共和國」當局打交道，寧可向烏克蘭求助。俄羅斯則表示，這些人的命運要由「頓內茨克人民共和國」決定。（譯者：曾依璇/核稿：戴雅真）1110702