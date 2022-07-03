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密西根航展噴射卡車失速撞毀 駕駛當場隕命

2022/7/3 23:40
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國密歇根州巴特克里克飛行場航空展2日發生意外，一輛噴射動力卡車在時速近500公里的高速下失控撞毀，駕駛在觀眾目睹下喪命。

法新社報導，警方表示，40歲的達奈爾（Chris Darnell）駕駛一輛「震波噴射卡車」（SHOCKWAVE Jet Truck）參加巴特克里克飛行場航空展（Battle Creek Field of Flight Air Show），事故發生時，他的卡車正以超過300英里（483公里）的時速在跑道上飛馳。

達奈爾的父親在臉書（Facebook）上發文表示：「我們在一起事故中失去最小的兒子，他當時正在做他喜歡的事：與震波一起表演。」他在另一篇發文指出，這次事故是「噴射卡車的一個機械故障」造成。

根據參加航展人士拍攝並發布在社交媒體上的一段影片，卡車失去控制、起火並撞毀，且在驚恐的觀眾目光下翻轉了多次。

事故發生前不久，這輛震波卡車的排氣管噴出火焰，但這顯然是表演的一個標準部分。

這款卡車被吹捧為「世界最快的聯結車」，時速曾達到創紀錄的376英里（605公里）。它經過改裝，搭載3具噴射發動機，提供3萬6000匹馬力。

巴特克里克警方表示，事發後當天接下來已安排的活動取消，但3日航空展恢復舉行。警方、消防官員和美國聯邦航空總署（FAA）已針對這起事故展開調查。（譯者：楊明暐/核稿：張正芊）1110703

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