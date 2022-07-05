對抗俄羅斯假消息 英國修法加強網路安全

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（中央社倫敦4日綜合外電報導）英國政府今天表示，正在研擬新法案，以要求各大社群媒體公司積極對付由諸如俄羅斯等海外國家發布的虛假訊息。

英政府表示，這項法律將專門對付臉書（Facebook）、推特（Twitter）等平台上的假帳號。英國政府還說，有心人士代表外國政府在這些平台上設立假帳號，進而干預選舉或法律程序。

路透社報導，法案很可能在本次國會會期內通過，方式是透過修正案來連結國家安全法案（National Security Bill）和線上安全法案（Online Safety Bill）。目前兩案都在政府計畫之中。

英國通訊管理局（Ofcom）將研擬施行細則來協助社群媒體公司遵守法律，並將有權對侵權行為處以罰款。

英國數位大臣多里斯（Nadine Dorries）今天表示，俄羅斯入侵略烏克蘭一事，已顯示出俄國是如何利用社群媒體來散布有關侵略行為的謊言。

她表示：「我們不能允許外國或其傀儡利用網路，暢行無阻地進行敵對的線上戰爭。」

多里斯說：「這就是我們加強全新網路安全保障的理由，以確保社群媒體公司能夠識別、根除背後有國家撐腰的虛假訊息。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110705