6架美國F-35抵韓國 將參加聯合軍演

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（中央社首爾5日綜合外電報導）美國空軍6架F-35A匿蹤戰鬥機今天飛抵韓國。美韓聯盟和擁有核武的北韓持續相互展示軍力，這次是美方自2017年以來首度公布此一第5代戰機訪韓。

路透社報導，美韓聯合軍事演習近年來縮減規模，首先是在2018年為了與北韓進行外交接觸，後來則是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

北韓今年飛彈試射次數創下紀錄，韓國總統尹錫悅5月上任後尋求以包括演習在內等方式公開展現聯合軍力，加以反制。

北韓看起來也正在準備2017年以來的首次核試爆。

韓國國防部在聲明中指出，這6架F-35A將在韓國停留10天。

聲明稱：「此一部署目的在展現美國─大韓民國聯盟強有力威懾和聯合防衛姿態，並且改善大韓民國和美國空軍的協同操作能力。」

駐韓美軍司令部（USFK）在聲明中指出，這6架戰機來自阿拉斯加（Alaska）艾爾森空軍基地（Eielson Air Force Base）。

USFK發言人表示，這次是自2017年12月以來首度對韓國公開部署此一第5代戰鬥機，但發言人未說明是否曾有F-35訪韓但未對外宣布。

前資深美國官員曾經告訴路透社，外交談判期間軍演事實上持續進行著，只是沒有公開。

韓國已經向美國採購40架F-35A，並且有意再買20架。USFK指出，隸屬韓國空軍的F-35A也將參與聯合軍演。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1110705