WNBA球星格林納遭俄拘留 白宮：讓她獲釋為當務之急

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美國女子職籃明星球員格林自2月起遭俄羅斯拘留。（圖取自facebook.com/BrittneyGriner）

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國女子職籃（WNBA）明星球員格林納（Brittney Griner）自2月遭俄羅斯拘留迄今，白宮今天透露美國總統拜登已讀過格林納的親筆信，並說讓她獲釋是「當務之急」。

法新社報導，格林納的家屬昨天曾公布格林納致美國總統拜登信件的部分內容，格林納在信中懇求拜登「盡一切力量」讓她獲釋。

31歲的格林納在今年2月美國休賽期間前往俄國參加比賽，但俄國當局在她的行李中發現含大麻油的電子菸菸匣，在莫斯科機場將她逮捕。她被控試圖走私含大麻油的電子菸菸匣進入俄羅斯，審判已於本月1日展開。

曾奪下兩面奧運金牌和WNBA總冠軍的格林納，因毒品走私罪名恐面臨最高10年徒刑。

格林納在信中寫道：「我坐在俄羅斯監獄裏，孤身一人，沒有妻子、家人、朋友、奧運光環或任何成就的保護，我很怕我永遠出不去。」

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天表示，「總統確實已讀過這封信」。

尚皮耶在每日新聞簡報中僅說，「這個問題對總統來說是當務之急」。她並未進一步說明細節。

格林納的案件已成為美國與俄羅斯關係處於歷史低點的眾多癥結點之一，華府表示格林納遭到「錯誤拘捕」，並指派負責人質問題的特使來處理本案。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110706