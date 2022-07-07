中國間諜活動威脅擴大 英美情報圈罕見聯合示警

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（中央社倫敦6日綜合外電報導）英國「軍情五處」（MI5）和美國聯邦調查局（FBI）首長今天在英方情報部門倫敦總部舉行罕見聯合演說，針對中國在西方從事的商業間諜活動示警。

法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，MI5處長麥卡勒姆（Ken McCallum）和FBI局長瑞伊（Christopher Wray）在MI5總部泰晤士大廈（Thames House）舉行的活動，凸顯兩國維安機構跨海合作，化解他們口中北京當局在間諜和駭客活動上所構成的嚴峻挑戰。

麥卡勒姆表示，MI5大幅擴大他們聚焦中國的任務，「我們目前案件調查數量是2018年的7倍」。

他說：「敵對活動目前正在英國國土現蹤。」

他對在場的官員和企業領袖說：「從數量看來，中國共產黨侵略行為所威脅的，並非我的領域，而是諸位的領域，也就是在場諸位和你們業界人士所研發並握有，引領全球的經驗、技術、研究和商業優勢。」

瑞伊表示，中國威脅對美、英和其他盟國來說，都是「複雜、持久且無孔不入的危險」。

瑞伊表示，中國「決心竊取各位的技術，無論讓各位產業蓬勃的東西為何，都會被拿來削價競爭破壞各位的業務、搶奪各位的市場」。

麥卡勒姆和瑞伊雙雙警告，中國如果侵犯台灣，將致全球工商業遭大規模阻斷。

瑞伊引述耶魯大學研究近期估計，指俄羅斯入侵烏克蘭已令西方企業損失590億美元，「如果中國犯台，歷史將重演，但規模會大得多」。

英國廣播公司（BBC）報導說，瑞伊同時表示，中國部署網路間諜以「大規模作假、行騙」，背後的駭客計畫規模比任何其他主要國家加起來都大得多。

瑞伊和麥卡勒姆呼籲各大企業保持警覺，通報可能的威脅。麥卡勒姆說：「中國共產黨覬覦我們的民主、媒體和司法系統。很遺憾，他們並非是要模仿，而是利用它們來牟利。」

中國駐華府大使館發言人劉鵬宇否認這兩位西方首長的指控。他在給美聯社的電郵聲明中說，中國「堅決反對並打擊各種形式的線上攻擊行為」，並說上述指控毫無根據。

聲明說：「我們從不鼓勵、支持或寬恕網攻行為。」（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1110707