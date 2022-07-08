涉助北京監控海外異議人士 美司法部起訴5人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉華盛頓7日專電）美國司法部今天公布起訴涉嫌參與中國官方鎮壓海外異議人士計畫的5名嫌犯，包括美國國土安全部現職與前任官員各一人，他們涉嫌跟蹤、騷擾與打壓在美的中國異議人士。

美國司法部今天發布新聞稿表示，美國聯邦陪審團發回紐約東區聯邦法院的起訴書中，指控5名犯嫌涉嫌協助中國政府監視與騷擾在美國的中國海外異議人士。其中包括一名在美國國土安全部（Department of Homeland Security）任職15年的入境執法人員米勒（Craig Miller），以及一名曾任職該部門、現為私家偵探泰勒（Derrick Taylor）。

新聞稿指出，這兩人將美國政府內部關於美國境內中國異議人士資料交給懷疑和中國政府有關聯的人士，包括護照資料、入出境紀錄等，協助他們監控異議人士。這兩人都被控涉嫌破壞證據，妨礙司法。米勒並且被控向聯邦調查局（FBI）提供虛假供詞。

美國司法部助理部長歐森（Matthew G. Olsen）說，美國將捍衛言論自由與政治表達自由權利，包括中國政府想要打壓的觀點，「這些人協助外國政府特工尋求打壓那些在這裡躲避的異議聲音」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除了米勒與泰勒外，還包括現年62歲的劉藩（Fan "Frank" Liu，音譯）、49歲的茲布里斯（Matthew Ziburis），以及40歲的中國公民孫強（Qiang "Jason" Sun，音譯）。這3人遭控犯下參與一項跨國鎮壓計畫，針對政治觀點和行動不受北京認同的美國居民。

劉藩、茲布里斯和孫強被控涉嫌跨州騷擾，並使用身分識別手段進行犯罪活動。劉藩和茲布里斯被控充當中國政府代理人，劉藩和孫強並被指控賄賂聯邦官員。劉藩與茲布里斯已於3月遭逮捕，孫強仍然在逃。（編輯：馮昭）1110708