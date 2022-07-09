馬斯克終止購買推特案 下一步雙方「法庭見」

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（中央社記者周世惠舊金山8日專電）從一開始，全球首富馬斯克私下購買推特股票成為最大股東、又拒絕推特董事會席位，到他同意購買推特、發出質疑，今天終止440億美元交易案，戲劇性變化的下一章將是走向「法律戰」。

根據一份今天遞交監管單位的文件顯示，代表馬斯克（Elon Musk）的律師給社群媒體巨擘推特（Twitter）高層律師的信中表示，推特嚴重違反今年4月簽署的原始協議中多項條款，馬斯克將終止推特購買案。

推特董事會主席泰勒（Bret Taylor）今推文表示，「推特董事會致力依照與馬斯克先生商定的價錢與條件完成這筆交易，並計劃採取法律行動來強制執行合併協議。我們有信心會贏。」

馬斯克最近幾週持續表達對推特交易案的擔憂。他認為，推特平台上的機器人和假帳號遠多於推特公開說明的數字。

分析家懷疑，馬斯克的擔憂可能是為了營造推特交易案定價太高、試圖出走的藉口。加上最近幾週推特的股價和整個科技市場下跌，馬斯克擔任執行長與創辦人的電動車大廠特斯拉（Tesla）股價也下滑。

在馬斯克購買推特案出現破局的消息傳出後，推特股票今天的盤後交易價下跌近6%，收盤時已下跌5%，特斯拉股票在盤後交易則上漲逾1%。

推特股價約36美元，比起馬斯克宣布收購推特時的股價下跌近30%，並遠低於馬斯克在今年4月提議每股54.20美元的收購價。分析師表示，推特的價值下降，也可能是馬斯克不再對此交易案有興趣的原因之一。

美國有線電視新聞網 CNN報導，里契蒙大學（University of Richmond）法律教授托比亞斯（Carl Tobias）表示，馬斯克似乎以責怪推特嚴重違反合約的論點，為收購協議條件要求破局時必須支付10億美元「分手費」而解套。

專家研判，推特提起訴訟將要求法院處理兩件事，一是證明推特並未違反與馬斯克的合約，二是尋求司法命令、要求馬斯克完成收購。

即使有法律爭訟，雙方仍可繼續協商，像是透過重新談判交易價格而自行解決紛爭。波士頓學院（Boston College）法律系教授奎恩（Brian Quinn）說，這種併購糾紛很常見，最近的例子是奢侈品牌路易威登（Luis Vuitton）與美國珠寶商蒂芙尼公司（Tiffany & Co.）交易案，雖然告上法庭，最終以較低的價格完成收購。

商業研究公司、內幕情報（Insider Intelligence）分析師威廉森（Debra Aho Williamson）今天以電子郵件對信使新聞（The Mercury News）表示，如果馬斯克成功退出這筆交易案，推特仍必須面對收購案之前遇到的問題，亦即用戶成長有限，以及經濟放緩之後所有社群平台的廣告業務都受到擠壓的現實。（編輯：高照芬）1110708