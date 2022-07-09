更多編輯台推薦新聞：
安倍晉三最友台 卸任持續發聲稱台灣有事就是日本有事
國際

安倍晉三最友台 卸任持續發聲稱台灣有事就是日本有事

棒球經典賽明年3月台中開打 台灣古巴荷蘭義大利同組
運動

棒球經典賽明年3月台中開打 台灣古巴荷蘭義大利同組

中研院首見道士院士 李豐楙：宗教跟科技一點都不衝突
生活

中研院首見道士院士 李豐楙：宗教跟科技一點都不衝突

英國政壇動盪持續數月 看懂強生為何再度面臨朝野逼宮
國際

英國政壇動盪持續數月 看懂強生為何再度面臨朝野逼宮

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
馬斯克
首頁 / 國際

馬斯克宣布終止收購案 推特將提告爭取完成交易

2022/7/9 08:49（7/9 09:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國億萬富豪馬斯克宣布終止社群媒體巨擘推特交易案，推特董事會8日表示，將對馬斯克提起訴訟。（圖取自Unsplash圖庫）
美國億萬富豪馬斯克宣布終止社群媒體巨擘推特交易案，推特董事會8日表示，將對馬斯克提起訴訟。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山8日綜合外電報導）美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）宣布終止規模440億美元的社群媒體巨擘推特（Twitter）交易案，推特董事會今天表示，推特將對馬斯克提起訴訟，以強制執行這筆交易。

法新社報導，推特董事會主席泰勒（Bret Taylor）說：「推特董事會致力依照與馬斯克先生商定的價錢與條件完成這筆交易，並計劃採取法律行動來強制執行合併協議。我們有信心會贏。」

推特股價在延長交易時段重挫7%。馬斯克4月曾以每股54.20美元的報價提案收購推特。

根據路透社報導，馬斯克的律師在法律文件中說，推特未能或拒絕回應多項取得平台上假帳號和垃圾帳號相關資訊的要求，然而這些資訊對推特的商業表現至關重要。

法律文件說：「推特嚴重違反該協議的多項條款，在馬斯克先生進入合併協議時似乎做出不實和誤導性陳述。」

世界首富馬斯克4月達成協議，要以440億美元（約新台幣1.3兆元）收購推特，後來又擱置交易案，直到推特證明垃圾機器人占用戶總數的5%以下。如今馬斯克的宣告是推特交易案的另一個轉折。

收購協議條件要求馬斯克若沒完成交易，必須支付10億美元的「分手費」。

這個決定有可能導致馬斯克與擁有16年歷史、總部位於舊金山的推特公司陷入長期法律糾紛。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1110709

延伸閱讀
華郵曝馬斯克收購案恐生變 推特股價應聲跌約4%馬斯克買推特戲劇變化 瞬間從擱置收購到立場不變紐約時報：馬斯克是企業掠奪者中的海盜馬斯克決定不買推特 終止440億美元交易案馬斯克取消440億美元併購推特交易沉寂9天後重返推特 馬斯克發布教宗合影
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
馬斯克決定不買推特 終止440億美元交易案