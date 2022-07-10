馬斯克現身太陽谷峰會 避談推特收購案

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（中央社舊金山9日綜合外電報導）美國億萬富豪馬斯克今天在愛達荷州太陽谷對在場富豪發表談話，據在場的消息來源說，他整場都沒有提到突然喊卡的推特收購案。

路透社引述多名消息人士的話報導，在愛達荷州這場主題廣泛的訪談中，馬斯克（Elon Musk）大多在暢談殖民火星、盛讚促進地球人口出生率的美德。

馬斯克是電動車大廠特斯拉（Tesla）及太空探索科技公司（SpaceX）的執行長，長久以來都在提倡在「紅色星球」火星建立文明社會。此外，本週稍早傳出他與旗下大腦晶片新創公司Neuralink高階主管生下一對雙胞胎，他曾表示他是在協助對抗人口出生率下降的問題。

馬斯克今天前往愛達荷州出席媒體暨科技主管一年一度的「艾倫公司太陽谷峰會」（Allen & Co Sun Valley Conference）；不到24小時之前，他剛宣布終止440億美元的推特（Twitter）收購案。

馬斯克從私下購買推特股票成為最大股東、拒絕推特董事會席位，到他同意購買推特、發出質疑，又終止440億美元交易案。法新社報導，韋德布希證券公司（Wedbush）分析師艾夫斯（Dan Ives）直呼是「以鬧劇展開，又以鬧劇收場」的「史上最瘋狂商業新聞」。

馬斯克此舉，讓推特有望於法律戰中贏得10億美元分手費。然而，推特恐也難毫髮無傷的全身而退。

杜蘭大學（Tulane University）專精企業訴訟的法學教授李普頓（Ann Lipton）解釋說，這類收購合約本就「設計用來避免買家臨時變卦、一走了之」。

馬斯克指控推特平台上的假帳號遠多於推特公開說明的數字，其律師團還說推特裁員、凍結招聘的行為有違公司在持續正常運作的承諾；李普頓說，這些主張或許有效，但並不足以讓交易案喊卡，「除非他能證明（假帳號）數字不僅有誤，也讓交易案的根基受到強烈質疑」。

「而目前看來馬斯克站在司法錯的一方。」

若推特贏得法律戰，馬斯克最起碼必須支付數十億美元的損失賠償；最糟糕的情況是他可能被迫履行承諾，以當初提議的收購價，也就是遠高於現今股價的價格買下推特。

這對股東或許是好消息，但仍會使推特落入馬斯克手中，而他「言論完全自由」的論調，與許多推特員工、用戶，以及推特企業模式賴以維生的廣告商信念背道而馳。

科技業策略諮詢及分析機構「創意策略」（Creative Strategies）的米拉奈西（Carolina Milanesi）說：「推特的處境比6個月前更壞，但長遠來說，推特沒了他會更好。」

「這就像屁孩想要玩具，卻不是真的明白該怎麼處理這個玩具，因此對它倦了，也懶得去理它，棄它於一旁。」她預測，「推特會緩慢並痛苦的死去」。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110710