歐盟民調：諸事煩心 解封後歐洲人沒有變開心

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（中央社記者田習如台北11日電）今年歐洲多數國家都對防疫措施解封，但最近出爐的歐盟民調卻顯示，人們的心理健康並未如預期回復到疫情前水準，而且雖然遠距或混合上班模式廣受預期將成疫後新趨勢，多數歐盟上班族卻已被要求回到辦公室，與他們的期待相違。

歐盟勞動政策智庫Eurofound自2020年疫情至今進行了5波民調，對象涵蓋歐盟27國、共約20萬人，7日該組織發布最新一次在今年春季的調查報告，比較解封前後人們的心理健康狀態和工作變化。

報告指出，原本預期歐盟人民從2年來的疫情限制裡解脫後會變得開心，但調查結果顯示，不分年齡層的心理健康分數都比疫情初期時還差，依世界衛生組織心理健康指數0-100來看，歐盟人目前平均值為47，2020年春天則是49。

俄烏戰爭是顯而易見的不開心因素，不過還有其他現象的發展值得留意。

根據這份民調，目前69%的歐盟上班族和勞工已完全回到實體工作地點，18%採混合模式，只有12%仍完全在家上班，比2020年同期有34%純遠距上班降了許多。

但問及工作模式偏好，卻有超過60%的人希望能有一月數次或一周數次的遠距工作彈性，其中以30至44有小孩要照顧的工作者意願最高。因此該報告認為目前多數人是被迫回歸實體上班，即便其工作內容可遠距完成。

由此看來，疫情期間許多專家預言的遠距工作革命，在解封後並未普遍改變原有職場。該調查顯示，金融服務業和公共服務業在解封後採取混合上班的比例最高，分別達36%與32%。

通膨危機是更迫切的心理和經濟壓力來源。根據前述歐盟民調，28%的受訪者表示他們已經開始遲付水電等費用，其中45%擔心未來3個月將完全付不起水電費。

另一份報告與此相應。歐洲議會勞動部長會議明天將討論「能源貧窮」問題，會前歐洲議會研究服務機構（European Parliamentary Research Service，簡稱EPRS）釋出報告指出，目前最新的2020年數據顯示有360萬、占歐盟人口8%的民眾處於能源貧窮狀態，意思是財力無法支應足夠的能源需求，而以去年和今年通膨大增來看，能源貧窮現象幾乎肯定會更嚴重。

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EPRS的報告舉出目前歐盟應對政策，除了社會氣候基金（Social Climate Fund）可用來直接補貼家戶因能源轉型多增的負擔，其餘如民間和公共建築的節能翻新計畫等，其實恐怕多屬緩不濟急，真正的能源急難救助仍得仰賴各國社會政策。

Eurofound的民調還有一點令人關注，那就是人們對各自政府和歐盟政府的不信賴度都降低了，其中以對打疫苗遲疑的民眾最不信任政府，而他們的資訊主要來自社群媒體或甚至完全不看新聞。即便這情形可能不意外，但新的警訊是，這群人對政治的參與程度提高了，該報告說，這將是歐盟政府想要維持穩定的一大挑戰。（編輯：高照芬）1110711