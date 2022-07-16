不滿日本挺烏克蘭 俄羅斯禁384名日眾議員入境

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（中央社記者楊明珠東京16日專電）日本在俄烏戰爭中力挺烏克蘭，俄羅斯外交部15日宣布，禁止384名日本眾議員入境。

日本共同社報導，俄羅斯外交部昨天宣布，禁止384名日本眾議員入境，日本執政黨自民黨副總裁麻生太郎、前首相菅義偉、自民黨總務會長福田達夫、前幹事長石破茂、前外相河野太郎、前經濟再生大臣西村康稔、前環境大臣小泉進次郎等人都在列。

此外，最大在野黨立憲民主黨黨魁泉健太、日本維新會共同代表馬場伸幸、國民民主黨黨魁玉木雄一郎等人也在名單上。

俄羅斯外交部在聲明中指出，被禁止入境的對象都採取反俄立場，就俄羅斯對烏克蘭作戰一事對俄國做出毫無根據的批判。

俄羅斯5月已宣布包括日本首相岸田文雄、外務大臣林芳正等22名眾議員在內共63名日本人士無限期禁止入境俄羅斯。

俄羅斯2月24日對烏克蘭發動侵略後，日本決定對俄羅斯經濟制裁，宣布凍結俄羅斯總統蒲亭的資產。對此，俄羅斯把日本與歐美國家同樣列為非友好國。

俄羅斯3月21日宣佈中斷包括北方四島問題在內的俄日和平條約締結談判後，4月27日宣布驅逐8名日本外交官。俄國6月7日暫停執行日俄1998年締結的允許日本漁船在北方四島（俄羅斯稱南千島群島）周邊水域進行捕撈等的安全作業協定。（編輯：周永捷）1110716