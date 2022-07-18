更多編輯台推薦新聞：
周婕妤不敵英國名將費雪 世運會撞球女子9號球摘銀
運動

周婕妤不敵英國名將費雪 世運會撞球女子9號球摘銀

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

圖解／SUP立槳全台哪裡玩 裝備與安全須知下水前必看

圖解／SUP立槳全台哪裡玩 裝備與安全須知下水前必看

圖輯／還脫不掉的口罩 疫情下只能靠眼神傳情
生活

圖輯／還脫不掉的口罩 疫情下只能靠眼神傳情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

曾闖攝影棚舉反戰標語 俄編輯再度遭短暫拘留

2022/7/18 09:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科17日綜合外電報導）俄羅斯新聞工作者奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）今天遭短暫拘留後獲釋。她3月時曾闖進正在播報新聞的攝影棚，手持標語抗議俄軍入侵烏克蘭。

法新社報導，前幾天，44歲的奧斯雅尼可娃曾獨自在克里姆林宮附近示威，高舉批評俄羅斯攻打烏克蘭、指責俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的標語。

奧斯雅尼可娃的周遭人士在她的Telegram帳號發文說：「瑪麗娜（奧斯雅尼可娃）已被拘留。沒有關於她下落的消息。」

這則貼文還附上3張照片，內容顯示2名警察攔下當時正在騎自行車的奧斯雅尼可娃，將她帶到一輛白色廂型車。

奧斯雅尼可娃的律師扎赫瓦托夫（Dmitry Zakhvatov）向俄羅斯新聞社（RIA Novosti）證實她已被捕，並且表示不知她被帶往何處。

他說：「我認為這或多或少與她的抗議行為有關。」

奧斯雅尼可娃3月闖入直播晚間新聞的節目現場，手上高舉以英文寫著「不要戰爭」的標語，隨後被捕。克里姆林宮譴責她的抗議是「流氓行為」，奧斯雅尼可娃被罰3萬盧布後獲釋。

奧斯雅尼可娃在這場電視直播的抗議活動中一夜成名．她闖進攝影棚的照片傳遍全球。

奧斯雅尼可娃本月15日在Telegram上傳照片，畫面顯示她在克里姆林宮附近示威，手持標語提及要犧牲多少孩子與譴責蒲亭是「劊子手」。

路透社報導，奧斯雅尼可娃稍後已在臉書（Facebook）發文說，她已經獲釋，「我很好，一切無恙」，她還說：「不過我現在知道，出門最好還是帶上行李和護照。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110718

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族